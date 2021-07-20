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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكلفة 585 مليون جنيه.. تعرف على موعد تشغيل المرحلة الأولى لممشى "أهل مصر"

صدى البلد

أكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتطوير وإعادة واجهة نهر النيل لسابقها ورونقها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذ عملية التطوير والتي بدأت بإزالة أي إشغالات على الكورنيش تعوق عملية التطوير، من خلال تعاون وتنسيق مع وزارة الداخلية، لتســهيل حركة المرور وإخلاء الإشـــغالات الغير قانونية على ضـــفاف كورنيش القاهرة وتأمين المشـــروع تمهيدا لاجراء عملية التخطيط وبدء التنفيذ، منوهاً بأن كافة شـــركات المرافق (كهرباء – مياه الشـ ـرب والصرف الصحي – الغاز) قامت بتذليل المصـــاعب أثناء تنفيذ المشـــروع وحل التعارضات معه.

وأضاف معاون وزير الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»،  أنه تم البدء في المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية  من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول ما يقرب من 2 كيلو، وتم تنفيذ عدد 19 مبنى تتضمن 62 محلا، و5 كافتيريات و5 مطاعم، وتم عمل 5 جراجات بسعة 180 سيارة، موضحاً أنه تم العمل في هذه المبادرة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه تم استغلال فرق المنسوب بين نهر النيل وبين الرصيف، وتم عمل الممشي على مستويين، مستوى علوي موازي للرصيف ومستوى سفلي موازي لنهر النيل.


ولفت إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى منه، والتي تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 585 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%، ويتبقى تجارب التشغيل ومن ثم الافتتاح بعد التعاقد مع شركة متخصصة لتشغيله وتسكينه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تضم  62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بخلاف 3 جراجات سعة 180 سيارة منها 6 أماكن لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وستكون الشركة مسؤولة عن تسكين هذه المباني وإدارتها وفور إنهاء التعاقد معها ستجري عملية التشغيل.

طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان وزير الإسكان ممشى أهل مصر اهل مصر إعادة واجهة نهر النيل

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