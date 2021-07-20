محافظ القليوبية : حملات مفاجئة لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد اى مخالفات بناء وتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ، مكلفا وحدة المتغيرات المكانية برصد اى تعديات على مدار الساعة خاصة خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية.

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وأكد محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.



وشدد محافظ القليوبية على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور مشيداً بوحدة المتغيرات المكانية التي ترصد على مدار الساعة أي تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والاجهزة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وكلف محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وكان محافظ القليوبية قد قام بزيارة المرضى بمستشفى بنها التعليمي ، حيث قدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولي عز وجل أن يشفيهم كما استمع المحافظ الى مشاكلهم وأمر وكيل وزارة الصحة بحلها فورا والعمل على راحتهم حتي تمام الشفاء.



وأعطى محافظ القليوبية تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة بمتابعة رفع حالة الطوارئ طوال احتفالات العيد بجميع المستشفيات والتأكد من توافر الرعاية والأدوية والاهتمام الطبي اللازم للمرضى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن الاحتفالات والتجمعات والحدائق العامة خلال أيام الاحتفال.



من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبيةانه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وهيئة إسعاف القليوبية مع الاستمرار برفع درجة الاستعداد بشأن فيروس كورونا، كما تم منع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد.



وقال عبدالغنى أن خطة مديرية صحة القليوبية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال الـ 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطواريء مع زيادة عدد الاستشاريين والأخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة.



وتابع أنه تم التوجيه بزيادة عدد أسرة الطواريء عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية في ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.



من ناحيته أضاف الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات فى القليوبية، أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة بكميات إضافية مع تواجد صيدلي على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر أسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.