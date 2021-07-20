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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"توأم مصر" يوزعان الهدايا علي الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى.. فيديو

تؤام مصر يوزعان الهدايا
تؤام مصر يوزعان الهدايا علي الأطفال

تتعدد أشكال ومظاهر الاحتفال داخل الأعياد وخاصة في عيد الأضحي، فعقب صلاة العيد، يندفع المسلمون للخروج من المسجد من أجل الاستعداد للعيد، والتوجه الي الجزارين من اجل الأضحية.

 

ولهذا العام، قرر شهاب وشاهر، وشهرتهما “توأم مصر” بسبب التشابه الكبير بينهما، أن يضعا لمساتهما الخاصة عقب صلاة العيد، ونشر البهجة والسعادة علي المسلمين عقب صلاة عيد الاضحي، أمام جامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

 

شهاب وشاهر، أخوان توأم في الـ 23 من عمرهما، يظهر عليهما الشبه الذي يصل إلى حد التطابق بين ملامح وجوههما، يتميزان بخفة الدم والروح الطيبة في التعامل مع الناس، هدفهما إسعاد كل من الأطفال والشباب وحتى كبار السن، ينتظرون المناسبات والأعياد لنشر البهجة والسعادة في جميع الشوارع المصرية لكل الناس.

 

بملابس بيضاء مُزينة بالصوف الأبيض احتفالًا بعيد الاضحى، مع قبعة باللون الأبيض، وقف كل من التوأمين شاهر وشهاب أمام مسجد الحامدية الشاذلية، في انتظار المسلمين للخروج من المسجد عقب صلاة عيد الاضحى، حتي بدؤا في توزيع الهدايا علي كل من الصغار والأطفال.

 

فرحة المسلمين بهدايا “توأم مصر”

 

وعند مشاهدة كل من شاهر وشهاب بملابسهمh الُملفتة والغير تقليدية، التف حولهما العائلات والشباب وخاصة الأطفال من جميع الجهات من أجل التصوير معهما، وأخذ الهدايا التذكارية التي كانت توزع عليهم من قبل التوأم احتفالًا بعيد الأضحي المبارك.

 

وتحدث شاهر الي عدسة "صدي البلد"، عن سبب نزولهما في عيد الاضحي، لنشر البهجة والسعادة علي وجوه المسلمين في العيد، كما أنهما يريدان أن يتركا بصمة سعيدة ومبهجة داخل كل فرد يقابلونه في الشارع. 

 

"كل مناسبة بنفكر في لبس جديد ومختلف"، كان هذا تعليق شهاب على الزي المختلف الذي قرر هو وشقيقه ان يحتفلا به بمناسبة عيدالاضحي، وفي كل موسم يصنعان زيا مختلفا ومناسب  وفقا للحدث.

 

وأوضح شهاب ان السبب وراء نزولهما في الشوارع لتوزيع الهدايا من أجل نشر الفرح والسعادة والبهجة على الجميع، والوصول الي قلوب الناس والحفاظ علي سعادتهما دائمًا.

 

وتلقي كل من التوأمين شاهر وشهاب ردود أفعال كبيرة ومفرحة من قبل المسلمين في الشارع، اثناء توزيع الهدايا عليهم بمناسبة عيد الاضحي المبارك. 

 

 

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