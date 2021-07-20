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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال اليوم الأول لعيد الأضحي ..

التنمية المحلية: إقبال من المواطنين على الحدائق.. وجولات ميدانية للمحافظين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الوضع في محافظات الجمهورية خلال اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك ، وأشار التقرير إلى هدوء الوضع في أغلب المحافظات وشهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا من الأسر والأطفال لقضاء اليوم الأول للعيد . 
وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وارتداء الكمامات الواقية ، كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات خاصة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية والغاء الاجازات والراحات حتي انتهاء أجازة العيد .

وطالب الوزير باستمرار جهود رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات أولا ً بأول للحفاظ علي الشكل الجمالي للشوارع والصحة العامة للمواطنين ، كما وجه اللواء محمود شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة اليقظة التامة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات ومخالفات وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة علي المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم .

وأوضح تقرير الغرفة إلي قيام عدد من  المحافظين بجولات ميدانية لتفقد ومتابعة الاجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين والأسر فرحتهم بعيد الاضحي في الحدائق العامة والمتنزهات ، وكذا المرور علي المجازر الحكومية بالمحافظة لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مجاناً تحفيزاً للأهالي علي الذبح بالمجازر التابعة للمحافظات والحفاظ علي الشوارع من التلوث .

وفي هذا السياق أكد اللواء محمود شعراوى على وجود تنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الأضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الآمن من مخلفاتها .

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظات بضرورة تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لسكرتيري العموم خلال فترة عيد الأضحى المبارك تتولى الإشراف على عمليات التداول الصحى للحوم الأضاحى والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح .

كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الإشتراطات الصحية وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى ، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزار والمواطنين في الأماكن المصرح بها بالذبح بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح ونقل اللحوم والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين ، وضرورة التخلص الآمن من كافة المخلفات في الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة .

وأشار " شعراوى " إلي أهمية قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفوري لتلك المخلفات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام من خلال الشركات المتخصصة في جمعها أو التعامل معها ، والمتابعة الميدانية المتواصل من مسئولي الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع ونقل المخلفات للمدافن الصحية .

شعراوى جولات ميدانية الحدائق محافظات عيد الأضحى

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