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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يهنئ متابعيه بـ عيد الأضحى: كل سنة وأنتم طيبين

هنأ الفنان أحمد زاهر، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الأضحى المبارك. 
 

ونشر أحمد زاهر  صورة له وعلق قائلا: " ‬‏كل سنة وأنتم طيبين جميعًا.. وعيد أضحي سعيد علي كل الأمة الإسلامية والعربية".
 

وشارك الفنان أحمد زاهر في بطولة فيلم "الفارس"، والذي يعد أولى البطولات السينمائية ، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.
 

" الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

 

وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاحا عظيما، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.
 

يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها، في إطار من الدراما الشيقة.
 

وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم  يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

عيد الأضحى مسلسل لؤلؤ احمد زاهر فيلم زنزانة 7 عيد أضحى الاضحى المبارك

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