سفيرة فنلندا: شعرت بـ السلام والتناغم في متحف الفن الإسلامي

قالت لاورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة فنلندا في مصر، إنها تفقدت متحف الفن الإسلامي كأحد أحب الأماكن لها في القاهرة.

وأوضحت “لاورا”، عبر فيديو لها نشر على صفحة وزارة السياحة و الاثار على "فيس بوك"، أن متحف الفن الإسلامي ، بُني في حي شديد الازدحام، وبمجرد أن تدخله تشعر بالسلام ، سلام وتناغم بداخل المتحف.



تابعت أن الجولة علمتها تعميق معرفتها بالإسلام، وأنه ليس مجرد دين بل أسلوب حياة، غرس الإسلام ثقافة مميزة للغاية، وطريقة مميزة للتعبير الفني .



واختتمت سفيرة فنلندا في مصر حديثها “أجد هنا جوهر الإسلام والا وهو التفاهم و السلام”.