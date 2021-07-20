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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سفيرة فنلندا: شعرت بـ السلام والتناغم في متحف الفن الإسلامي

لاورا كانسيكاس ديبريس
لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا في مصر

قالت لاورا كانسيكاس ديبريس، سفيرة فنلندا في مصر، إنها تفقدت متحف الفن الإسلامي كأحد أحب الأماكن لها في القاهرة.

 

وأوضحت “لاورا”، عبر فيديو لها نشر على صفحة وزارة السياحة و الاثار على "فيس بوك"، أن متحف الفن الإسلامي ، بُني في حي شديد الازدحام، وبمجرد أن تدخله تشعر بالسلام ، سلام وتناغم بداخل المتحف.
 

تابعت أن الجولة علمتها تعميق معرفتها بالإسلام، وأنه ليس مجرد دين بل أسلوب حياة، غرس الإسلام ثقافة مميزة للغاية، وطريقة مميزة للتعبير الفني .
 

واختتمت سفيرة فنلندا في مصر حديثها “أجد هنا جوهر الإسلام والا وهو التفاهم و السلام”.

لاورا كانسيكاس ديبريس متحف الفن الإسلامى الفن الإسلامي مصر سفيرة فنلندا بمصر

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