لذبح الأضاحي.. محافظ أسيوط: فتح المجازر بالمجان لأهالينا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك استعدادات مبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وكافة الأجهزة التنفيذية متواجدة في الشوارع .

وأضاف عصام سعد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالمحافظة بالكامل وتم ربطها بمدريات الخدمات وكافة المراكز والمدن والأحياء لمواجهة أي أحداث طارئة ".

وتابع :" هناك رفع لدرجة الاستعداد داخل المحافظة، مضيفا:" أقيمت شعائر صلاة عيد الأضحى وتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل المساجد وكان هناك تنسيق مسبق مع وزارة الأوقاف في هذا الصدد ".

واكمل عصام سعد :" المجازر مستمرة في العمل وذبح الأضاحي مستمر وممنوع ذبح الأضاحي بطريقة غير قانونية وتم فتح المجازر مجانا للأهالي كي يقوموا بذبح الأضاحي ".

صلاة عيد الأضحى في أسيوط



أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث تعقيم المسجد قبل الصلاة وارتداء المصليين للكمامات الواقية واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي والمرور الدوري لرش الكحول والمطهرات للمصليين .

كما أدى الصلاة معه اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء عصام غانم مدير الأمن العام واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للتضامن الاجتماعي وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة .. بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالمساجد التي خصصتها الأوقاف لصلاة العيد وهي نفس المساجد التي يتم تأدية صلاة الجمعة بها ويبلغ عددها 4200 مسجدًا على مستوى المحافظة مع عدم السماح إقامتها في الساحات نهائيًا.



وتضمنت خطبة عيد الأضحى المبارك التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل والتدبر في شريعة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل كما تم الحديث عن كيفية توزيع لحوم الأضحية فضلا عن التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب كما تم دعوة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من فيروس كورونا خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.