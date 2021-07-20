عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

لا يزال فيروس كورونا يتوحش في عدد من الدول العربية ودول العالم، خاصة مع انتشار السلالة الهندية "دلتا"، ما أنهك المستشفيات، التي أصبحت غير قادرة على استيعاب مصابي الوباء، مع تحذيرات بدخول هذه البلاد في مرحلة خطيرة جدا بسبب الجائحة.

في التقرير التالي، نرصد أبرز التطورات التي شهدتها عدد من الدول وسط تفشي فيروس كورونا.

تونس

تشهد تونس منذ أيام زيادة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، ما أدخل المستشفيات في حالة طوارئ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، إن الوضع الصحي "كارثي" في تونس والمنظومة الصحية "انهارت" في وقت تسجل السلطات أعداد إصابات ووفيات غير مسبوقة جراء تفشي الوباء.

ووسط الأزمة، أنهى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، مهام وزير الصحة فوزي مهدي، وكلف وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي، بمهمة وزير الصحة بالنيابة، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وبرغم أن وسائل الإعلام التونسية لم تعط مزيدا من التفاصيل حول أسباب الإقالة، إلا أن وكالة "فرانس برس" ذكرت أنها جاءت على خلفية الوضع الوبائي في البلاد، فتواجه تونس صعوبات في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة.

الجزائر

أكد رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية محمد يوسفي، أن بلاده في مرحلة الخطر بسبب تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وقال يوسفي خلال تصريحات لإذاعة "سطيف" الجزائرية: "نتأسف للوضعية الوبائية التي وصلنا اليها بسبب التراخي وعدم وجود الرقابة من الجميع في شتى الأماكن لتطبيق إجراءات الوقاية".

وأضاف أن غياب الرقابة وعدم التزام المواطنين وانتشار السلالات المتحورة سمح بتفاقم الوضعية الوبائية، مؤكدا أن الحجر الجزئي المطبق حاليا يحتاج إلى الالتزام من أجل نتيجة فعالة.

وأشار إلى أن "البلاد في حالة خطرة حرجة خاصة في الولايات المتضررة والمستشفيات ممتلئة بالمرضى"، لافتا إلى أنه على مستوى مستشفى البليدة "هناك تشبع على مستوى مصلحة الإنعاش والمرضى المتضررون مصيرهم الموت بسبب عدم وجود أسرة شاغرة".

وأوضح أن كل الحالات التي تقصد المستشفيات تحتاج إلى أكسجين، وهو الأمر الذي لم يراه الأطباء كثيرا خلال الموجتين الأولى والثانية.

وأكد أن المشكلة ليس في توفير أو إنتاج كميات الأكسجين بل وصول الشاحنات متأخرة.

العراق

حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، من فقدان سيطرة المستشفيات على استيعاب أعداد مصابي كورونا، بعد الزيادة الكبيرة في الحالات.

وقال مدير عام الصحة العامة فى العراق رياض عبد الأمير، إن "المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب اعداد الراقدين من مصابي كورونا"، معربا عن أمله في أن "تتحذ اللجنة العليا اجراءات حازمة في الاجتماع المقبل لأن الايام المقبلة ستكون خطرة جدا على الواقع الصحي".

وأضاف، أن "هناك زيادة متصاعدة ونسبة بحدود 24% لم نشهدها إلا في هذه الموجة"، لافتاً إلى أنه "لابد من اتخاذ اجراءات حازمة لقطع سلسلة العدوى بين الناس وتقليل الاصابات".

وأشار إلى أن "كميات اللقاح الموجودة ليست كافية وليست متاحة لكل المواطنين ونأمل أن تصل كميات اخرى في الاسابيع المقبلة ليتاح للجميع تلقي اللقاح".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 8922 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت الوفيات الجديدة 59 حالة، فضلا عن شفاء 7613 مصاب.

بريطانيا

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا أبلغت عن 46558 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، مما يعني أن ارتفاع الحالات بين 14 يوليو و 20 يوليو بلغ 40.7٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، تم الإبلاغ عن وفاة 96 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة للوفيات منذ مارس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت المملكة المتحدة رفع القيود عن المواطنين والعودة للحياة الطبيعية كما كانت قبل كورونا، ولكن مع بعض الاحتياطات اللازمة لتفادي موجات جديدة من الوباء.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن الحكومة البريطانية أعلنت رفع الحظر وإعادة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا، مع استمرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وعدم التخلي عن وجودها.

إيران

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوع في العاصمة طهران وإقليم مجاور، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي.

وتشمل إجراءات العزل إقليمي طهران وألبرز، وسيُسمح فقط باستمرار عمل الأنشطة التجارية الأساسية.

وكانت إيران، أعلنت أمس الاثنين، فرض إجراءات إغلاق واسعة في طهران ومحيطها تشمل إغلاق الدوائر الحكومية والمصارف لمدة أسبوع، مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الى مستويات شبه قياسية.

كما سيتعين إغلاق معظم المكاتب والمسارح والمنشآت الرياضية في إطار جهود منع انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتتزامن هذه الإجراءات مع عطلة عيد الأضحى، خاصة مع تضرر إيران بشكل كبير بوباء كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 27444 إصابة و250 وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية هي الأعلى منذ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات تسجيل 25582 إصابة.

ومع الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 إلى 87624 شخصا من إجمالي الإصابات البالغ عددها 3 ملايين و576148.

فرنسا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، سجلت السلطات الصحية في فرنسا، 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك مقابل أقل من 7000 في الأسبوع السابق.

وأعرب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، عن انزعاجه الشديد بشأن هذه الزيادة في حالات الإصابة التي جاءت بسبب سلالة دلتا الهندية.

وقال فيران: "لقد تلقيت للتو أرقام الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية في بلدنا.. سجلنا أمس 18000 حالة".

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال في أعقاب اجتماع الحكومة أمس الاثنين، إن الخطة تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تشمل الخطة الغرامات المالية لغير الملتزمين بالقواعد، بما في ذلك ضرورة امتلاك تصريح صحي خاص يحصل عليه المطعمون لزيارة دور السينما والمطاعم، فيما سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للكوادر الطبية في البلاد.

وتتضمن الخطة أكثر الإجراءات شدة في أوروبا لمحاربة فيروس كورونا، حيث شهدت فرنسا احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة.