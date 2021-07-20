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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

غارة أمريكية
غارة أمريكية

نفذ البنتاجون أول غارة جوية، خلال إدارة بايدن ضد حركة الشباب وقيادات على علاقة بتنظيم القاعدة في الصومال.

 

الجيش الصومالي يشن غارة جوية على حركة الشباب بولاية وسط البلاد

مرصد الأزهر يثمن جهود الجيش الصومالي للحد من حركة "الشباب" الإرهابية

 

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلي أن القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تشن غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني الصومالي للقضاء على حركة الشباب في المناطق الشرقية بولاية جلمدج وسط البلاد.

وجاء خلال عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمريكية في أفريقيا، موضحة أنه لم يصب أحد من المدنيين.

وشنت القوات الخاصة للجيش الصومالي "الكوماندوز"، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في ولاية جلمدج.

البنتاجون الصومال القوات الأمريكية تنظيم القاعدة حركة الشباب

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