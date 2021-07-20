الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

نفذ البنتاجون أول غارة جوية، خلال إدارة بايدن ضد حركة الشباب وقيادات على علاقة بتنظيم القاعدة في الصومال.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلي أن القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تشن غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني الصومالي للقضاء على حركة الشباب في المناطق الشرقية بولاية جلمدج وسط البلاد.

وجاء خلال عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمريكية في أفريقيا، موضحة أنه لم يصب أحد من المدنيين.

وشنت القوات الخاصة للجيش الصومالي "الكوماندوز"، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في ولاية جلمدج.