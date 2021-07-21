خالد النبوي يكشف عن سر عشقه للسينما..فيديو

قال الفنان خالد النبوي: إن السينما بالنسبة لي عبارة عن سحر ومتعة؛ مؤكدا أن السينما هي خروجه العيد ، قمت بعمل فيلم في تانية معهد الفنون المسرحية وكنت اقف أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عزت العلايلي.

وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن حبي للسينما بدأ عند بداية تمثلي مع كبار الممثلين عندما كنت طالب في معهد الفنون المسرحية ، مؤكدا أنني كنت طالب مجتهد جدا .

وأوضح النبوي ،أن الفنانة مني الصاوي طلبتني للعمل وجعلتني أقوم بمقابلة الأستاذ محمد عبد العزيز في معهد السينما من اجل البدا في العمل مع الفنانة سهير البابلي .

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شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه صور جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر النجم خالد النبوي وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل صالة الجيم، وعلق قائلا "ماتثقش غير في مجهودك" نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ويشارك النجم خالد النبوى حاليا في تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.



فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.



علم "صدى البلد" أن النجم خالد النبوي يستعد للسفر إلى المغرب يوم ١٩ يوليو الجارى وذلك لتصوير مشاهده في فيلم “أهل الكهف” .

وكان من المقرر ان يسافر فريق العمل لدولة المغرب يوم26 من الشهر الماضي ولكن تأجل هذا الموعد .

وستحتوي المشاهد على جزء كبير من الأكشن حيث تجمع معظم المشاهد من خالد النبوي وبعض المشاركين في العمل.

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس فيلم "أهل الكهف".



نعي الفنان خالد النبوي، جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر خالد النبوي، صورة له مع الراحلة جيهان السادات وعلق قائلا: "‬‏يوم حزين جدا خالص العزاء في رحيل السيدة الفاضلة والإنسانة الكبيرة الغالية چيهان السادات، كان اللقاء مع حضرتك دائما ممتعا وحديثك رائع رائق مليء بالذكاء والرقي والحكمة، أفتقد هذا اللقاء من الآن أدعو الله سبحانه لك بالرحمة الواسعة وأدعو للعائلة بالصبر".





وتوفت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما .