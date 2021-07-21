عاجل
موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022 أخبار التوك شو| طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط.. والكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين نشرة المرأة والصحة| تعرف على أصل الفتة.. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد النبوي يكشف عن سر عشقه للسينما..فيديو

خالد النبوي
خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي: إن السينما بالنسبة لي عبارة عن سحر ومتعة؛ مؤكدا أن السينما هي خروجه العيد ، قمت بعمل فيلم في تانية معهد الفنون المسرحية  وكنت اقف أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عزت العلايلي.

 

وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن حبي للسينما بدأ عند بداية تمثلي مع كبار الممثلين عندما كنت طالب في معهد الفنون المسرحية ، مؤكدا أنني كنت طالب مجتهد جدا .

 

وأوضح النبوي ،أن الفنانة مني الصاوي طلبتني للعمل وجعلتني أقوم بمقابلة الأستاذ محمد عبد العزيز في معهد السينما من اجل البدا في العمل مع الفنانة سهير البابلي .

 

اقرا ايضا : خالد النبوي من الجيم .. لا تثق غير في مجهودك

 

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه صور جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر النجم خالد النبوي وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل صالة الجيم، وعلق قائلا "ماتثقش غير في مجهودك"  نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


ويشارك النجم  خالد النبوى حاليا في تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم  "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.


فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.


علم "صدى البلد" أن  النجم خالد النبوي يستعد للسفر إلى المغرب يوم ١٩ يوليو الجارى وذلك لتصوير مشاهده في فيلم   “أهل الكهف”  .

 

وكان من المقرر ان يسافر فريق العمل  لدولة المغرب  يوم26 من الشهر الماضي ولكن تأجل هذا الموعد .

 

وستحتوي المشاهد على جزء كبير من الأكشن  حيث تجمع معظم المشاهد  من خالد النبوي وبعض المشاركين في العمل.

 

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس فيلم "أهل الكهف".


نعي الفنان خالد النبوي، جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

 

ونشر خالد النبوي، صورة له مع الراحلة جيهان السادات وعلق قائلا: "‬‏يوم حزين جدا خالص العزاء في رحيل السيدة الفاضلة والإنسانة الكبيرة الغالية چيهان السادات، كان اللقاء مع حضرتك دائما ممتعا وحديثك رائع رائق مليء بالذكاء والرقي والحكمة، أفتقد هذا اللقاء من الآن أدعو الله سبحانه لك بالرحمة الواسعة وأدعو للعائلة بالصبر".


 

وتوفت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما .

السينما معهد الفنون المسرحية الفنانة سهير البابلي سهير البابلى عزت العلايلي الممثلين مني الصاوي

ترشيحاتنا

بعد عودة جيف بيزوس.. شركات السفر للفضاء تفتح الحجز للرحلات بهذه الأسعار

بعد خلافات عنيفة.. ألمانيا وأمريكا تتوصلان لاتفاق حول خط أنابيب نورد ستريم2

نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

نشرة أخبار البلد|السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة.. الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

شاهد.. انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ