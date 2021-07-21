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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جزء من حجم مصر.. شاهد خالد النبوي يكشف عن أعماله الجديدة ..فيديو

خالد النبوي
خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي: إن النجمة دلال عبد العزيز عندما حدثت لي وعكة صحية كانت من أول الناس الذين وقفوا إلي جانبي ،  مشيرا إلي أن الفن المصري جزء من حجم مصر الكبير وزيّه زي النيل .

 

وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج " مساء دى إم سى " المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن  دوري في فيلم " قمر 14 " مذيع راديو وأتمني أن ينال إعجاب المشاهدين ، والفيلم عبارة عن مجموعة من الحواديت كل حدوتة يقدمها شخصان .
 

وأوضح النبوي ، الأستاذ توفيق الحكيم قام بكتابة مسرحية أهل الكهف عام 1928 وتم نشرها بعد ذلك ، أتمني أيضا أن يعجب المشاهدين .

 

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قال الفنان خالد النبوي: إن السينما بالنسبة لي عبارة عن سحر ومتعة؛ مؤكدا أن السينما هي خروجة العيد ، قمت بعمل فيلم في تانية معهد الفنون المسرحية  وكنت اقف أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عزت العلايلي.

 

وأضاف خالد النبوي ، أن حبي للسينما بدأ عند بداية تمثلي مع كبار الممثلين عندما كنت طالباً في معهد الفنون المسرحية ، مؤكدا أنني كنت طالباً مجتهداً جداً .
 

وأوضح النبوي ،أن الفنانة مني الصاوي طلبتني للعمل وجعلتني أقوم بمقابلة الأستاذ محمد عبد العزيز في معهد السينما من أجل البدء في العمل مع الفنانة سهير البابلي .

 

دلال عبد العزيز مصر النيل مذيع راديو المشاهدين أهل الكهف الكهف

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