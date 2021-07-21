جزء من حجم مصر.. شاهد خالد النبوي يكشف عن أعماله الجديدة ..فيديو

قال الفنان خالد النبوي: إن النجمة دلال عبد العزيز عندما حدثت لي وعكة صحية كانت من أول الناس الذين وقفوا إلي جانبي ، مشيرا إلي أن الفن المصري جزء من حجم مصر الكبير وزيّه زي النيل .

وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج " مساء دى إم سى " المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن دوري في فيلم " قمر 14 " مذيع راديو وأتمني أن ينال إعجاب المشاهدين ، والفيلم عبارة عن مجموعة من الحواديت كل حدوتة يقدمها شخصان .



وأوضح النبوي ، الأستاذ توفيق الحكيم قام بكتابة مسرحية أهل الكهف عام 1928 وتم نشرها بعد ذلك ، أتمني أيضا أن يعجب المشاهدين .

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قال الفنان خالد النبوي: إن السينما بالنسبة لي عبارة عن سحر ومتعة؛ مؤكدا أن السينما هي خروجة العيد ، قمت بعمل فيلم في تانية معهد الفنون المسرحية وكنت اقف أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عزت العلايلي.

وأضاف خالد النبوي ، أن حبي للسينما بدأ عند بداية تمثلي مع كبار الممثلين عندما كنت طالباً في معهد الفنون المسرحية ، مؤكدا أنني كنت طالباً مجتهداً جداً .



وأوضح النبوي ،أن الفنانة مني الصاوي طلبتني للعمل وجعلتني أقوم بمقابلة الأستاذ محمد عبد العزيز في معهد السينما من أجل البدء في العمل مع الفنانة سهير البابلي .