مياه الفيضانات تحاصر مئات الركاب داخل عربات المترو في الصين.. فيديو

وثًّقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مشاهد مرعبة، من داخل عربات مترو الأنفاق؛ بعد دخول مياه الفيضانات إليها، في مدينة تشنجتشو، وحصار مئات الركاب بداخلها.

وتسببت الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان، وسط الصين، في أزمة كبيرة وفيضانات عارمة ضربت مدينة تشنجتشو، حيث شلَّت حركة وسائل النقل العامة والخاصة.

The videos of the flooding coming from China's Henan province are terrifying. These people were trapped on a subway train pic.twitter.com/kpJO2ydV1V — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 20, 2021

وأدى ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الصين لحدوث فيضانات في الأنهار التي تدفقت في شوارع المدينة، حيث سجل هطول 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تعطل خدمات النقل العام وغرق الشوارع بالمياه.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

ويرصد أحد المقاطع، حصار مئات المواطنين داخل عربة مترو أنفاق بالمدينة، وسط حالة من الهلع والرعب بين سكان مدينة تشنجتشو.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات في وسط الصين.

وأجْلَت السلطات في الصين 100 ألف من سكان مدينة تشنجتشو، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف من العسكريين ورجال الإطفاء في عمليات الإنقاذ.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن أعمال الإغاثة في العاصمة بكين بدأت بالفعل بعد ارتفاع مناسيب المياه فيها بسبب الأمطار.

كما دمرت الفيضانات الغزيرة، سدا بالقرب من مدينة تشنجتشو بمقاطعة خنان وسط الصين، الذي انهار بعد تعرضه لأضرار جسيمة في العواصف الشديدة التي قتلت أشخاص عدة.