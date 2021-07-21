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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مياه الفيضانات تحاصر مئات الركاب داخل عربات المترو في الصين.. فيديو

مياه الفيضانات تحاصر
مياه الفيضانات تحاصر مئات الركاب داخل عربات المترو في الصين

وثًّقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مشاهد مرعبة، من داخل عربات مترو الأنفاق؛ بعد دخول مياه الفيضانات إليها، في مدينة تشنجتشو، وحصار مئات الركاب بداخلها.

وتسببت الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان، وسط الصين، في أزمة كبيرة وفيضانات عارمة ضربت مدينة تشنجتشو، حيث شلَّت حركة وسائل النقل العامة والخاصة.

وأدى ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الصين لحدوث فيضانات في الأنهار التي تدفقت في شوارع المدينة، حيث سجل هطول 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تعطل خدمات النقل العام وغرق الشوارع بالمياه.

ويرصد أحد المقاطع، حصار مئات المواطنين داخل عربة مترو أنفاق بالمدينة، وسط حالة من الهلع والرعب بين سكان مدينة تشنجتشو.

وأفادت وسائل إعلام صينية  بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات في وسط الصين.

وأجْلَت السلطات في الصين 100 ألف من سكان مدينة تشنجتشو، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف من العسكريين ورجال الإطفاء في عمليات الإنقاذ.

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وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن أعمال الإغاثة في العاصمة بكين بدأت بالفعل بعد ارتفاع مناسيب المياه فيها بسبب الأمطار.

كما دمرت الفيضانات الغزيرة، سدا بالقرب من مدينة تشنجتشو بمقاطعة خنان وسط الصين، الذي انهار بعد تعرضه لأضرار جسيمة في العواصف الشديدة التي قتلت أشخاص عدة.

الصين فيضانات فيضان الصين الامطار مقاطعة خنان

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