مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 21 - 7 - 2021 مباريات الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
كيرات الماتي X سرفينا زفيزدا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مالمو X هلسنكي – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مورا X لودوجوريتس رازجراد – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
سلوفان براتيسلافا X يونج بويز – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
آيندهوفن X جالاتا سراي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أولمبياكوس X نيفتشي باكو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليجيا وارسو X فلورا تالين – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ويلتقي فريق جالاتا سراي مع نظيره أيندهوفن، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء النجم المصري مصطفى محمد، على رأس قائمة فريق جالاتا سراي المتوجهة، لمواجهة أيندهوفن.