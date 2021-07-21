مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 21 - 7 - 2021 مباريات الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



كيرات الماتي X سرفينا زفيزدا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مالمو X هلسنكي – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مورا X لودوجوريتس رازجراد – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

سلوفان براتيسلافا X يونج بويز – الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

آيندهوفن X جالاتا سراي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أولمبياكوس X نيفتشي باكو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليجيا وارسو X فلورا تالين – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



ويلتقي فريق جالاتا سراي مع نظيره أيندهوفن، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء النجم المصري مصطفى محمد، على رأس قائمة فريق جالاتا سراي المتوجهة، لمواجهة أيندهوفن.