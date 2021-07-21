محمد رشاد يكشف حقيقة علاقة أغنية أنا مش شمتان بـ مي حلمي

حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي، ضيفان، على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، التي طرحها قبل أيام، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال النجم محمد رشاد -خلال الندوة- إن المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي كانت تشرف على تفاصيل كليب انا مش شمتان، مشيرًا إلى أن هذا الكليب لم يكن مخططا له ليكون باكورة شركة الإنتاج، وأنه كان يفترض أن تكون أغنية أخرى.

وأوضح محمد رشاد أنه التقى كوثر حجازي، وكان يتناقش معها في تنفيذ أغنيتين وبعدها يقرران ماذا سيجهزان للفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن شركة الإنتاج ستجهز لأعمال أخرى إضافية مع عدد من المطربين خلال الفترة المُقبلة.

وأشار محمد رشاد، الى انه حينما ذهب إلى شركة الإنتاج كان ذاهبا لسماع أغنية تفاؤلية، وأعجبته هذه الأغنية بعد سماعها، ثم قال له الملحن محمد النادي، إن هناك أغنية أخرى وهي «أنا مش شمتان» فأعجبته أكثر، وقرر أنها أنسب في النزول خلال تلك الفترة؛ لأنها ستكون مختلفة عن أغاني الصيف، لأنها تحمل كل الألوان، ويستطيع المستمع من خلالها (الرقص أو الدندنة أو الشعور بالانتصار).

وأعرب محمد رشاد عن سعادته بنجاح الأغنية، وأنه لمس هذا النجاح في الشارع من الجمهور بمراحل أعمارهم المختلفة، وحتى الأطفال استمعوا لها، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تصل الأغنية لشريحة معينة، وليس لكل هذه الشرائح التي استمعت لها؛ ما أشعره بالمفاجأة.

علاقة أغنية أنا مش شمتان بـ مي حلمي

وحول تفسير البعض بأن الأغنية هي إسقاط على طليقته مي حلمي، قال محمد رشاد: «أنا شوفت التعليقات دي كتير منذ طرح الإعلان التشويقي لها»، مشيرًا إلى أن سبب انتشار هذه التعليقات هي أن الكلمات موجهة إلى الحبيب المُفارق (الاكس).

ونفى محمد رشاد أن تكون الأغنية موجهة إلى طليقته مي حلمي قائلًا: «مش أنا والموضع ده برة الحسابات»، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يتوجه لشركة إنتاج تكلف أغنية من كلمات ولحن وتوزيع وتسويق من أجل توجيه رسالة لشخص معين.

وأضاف محمد رشاد: «اللي انتهى انتهى وأنا الحمد لله مش باصص غير في شغلي ومستقبلي وحياتي الشخصية انتهت واتقفلت صفحتها تمامًا»، لافتًا إلى أن المطرب عندما يغني أي أغنية وتكون لديه حالة مشابهة لها؛ سيربط البعض بين أغنيته وبين الحالة التي عاشها المطرب، مؤكدًا: «أنا مطرب وطبيعي أغني كل حاجة».