الهند تسجل أكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا وقرابة 4 آلاف وفاة

سجلت الهند 42 ألفا و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و216 ألفا و337 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم /الأربعاء/- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3998 وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أكثر من شهر، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 418 ألفا و480 شخصا.

وأفادت بأن 36 ألفا و977 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و390 ألفا و687 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 407 آلاف و170 حالة.

