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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تحتفل بالعيد على طريقتها الخاصة.. شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

 

وظهرت هنا شيحة في الصورة بإطلالة جذابة وعلقت عليها قائلة: "عيد سعيد“. 

 

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان"، حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.
 

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.

هنا شيحة انستجرام إطلالة جذابة العيد صورة جديدة مسلسل الفن

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