اليابان تحطم الرقم القياسي لأسرع سرعة إنترنت في التاريخ.. تفاصيل

أسرع بـ7 ملايين مرة..

إذا كنت تبحث عن أكبر سرعة إنترنت في العالم، ومن عشاق قضاء الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح مواقع الويب، فقد ترغب في التفكير في الانتقال إلى اليابان.



ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، سجلت تكنولوجيا جديدة طورها مهندسون يابانيون، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع سرعة إنترنت تم تسجيلها على الإطلاق.

وأظهر البحث الذي أجراه خبراء المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين عملوا على دفع حدود نقل المعلومات عبر الإنترنت، سرعة إنترنت جديدة تبلغ 319 تيرابت في الثانية، ويتم نقل البيانات عبر كابل ألياف بصرية يزيد طوله عن 3000 كيلومتر.

وحقق الباحثون سرعات لم يسبق لها مثيل باستخدام تقنية الألياف الضوئية المتقدمة مع ألياف بصرية رباعية النواة بقطر خارجي قياسي يبلغ 0.123 ملم للاختبار، تكفي لنقل 10 آلاف فيلم عالي الدقة بحجم حوالي 4 جيجابايت لكل منها في ثانية واحدة فقط.

تكنولوجيا الإنترنت الجديدة أسرع بـ7 ملايين مرة



بحسب التقارير، يحطم هذا الاختبار الجديد الرقم القياسي السابق لسرعة نقل البيانات البالغ 178 تيرابايت في الثانية، والذي سبق أن حققه فريق الباحثين في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبريطانيا خلال عام 2020.

وتعد سرعة نقل البيانات الجديدة، السرعة أسرع بنحو 7 ملايين مرة من متوسط ​​سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة، وتعتبر أيضا أسرع بـ 24 مليون مرة من متوسط ​​السرعة في دولة الهند.

واستعرض العلماء نتائج البحث في المؤتمر الدولي للاتصالات الألياف الضوئية التكنولوجيا الضوئية الجديدة، حيث استخدم هذا النوع من التقنية لمد الإشارة لأكثر من 3000 كيلومتر مزيج من مضخمات الألياف المخدرة من الإربيوم والثوريوم.

وتستخدم تكنولوجيا الإنترنت اليابانية الجديدة، لتوجيه البيانات عبر كابل ألياف ضوئية رباعية النواة مزدوجة، تنقل البيانات عبر أربع أنابيب من الألياف الضوئية بدلا من أنبوب واحد كما هو معتاد حاليا.