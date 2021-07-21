عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع بـ7 ملايين مرة..

اليابان تحطم الرقم القياسي لأسرع سرعة إنترنت في التاريخ.. تفاصيل

سرعة الإنترنت
سرعة الإنترنت

إذا كنت تبحث عن أكبر سرعة إنترنت في العالم، ومن عشاق قضاء الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح مواقع الويب، فقد ترغب في التفكير في الانتقال إلى اليابان.


ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، سجلت تكنولوجيا جديدة طورها مهندسون يابانيون، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع سرعة إنترنت تم تسجيلها على الإطلاق.

 

رئيس جوجل يعلن تعرض الإنترنت المفتوح لهجمات حول العالم

تعرف على أشهر 5 حوادث انقطاع في تاريخ شبكة الإنترنت عالميا

 

وأظهر البحث الذي أجراه خبراء المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين عملوا على دفع حدود نقل المعلومات عبر الإنترنت، سرعة إنترنت جديدة تبلغ 319 تيرابت في الثانية، ويتم نقل البيانات عبر كابل ألياف بصرية يزيد طوله عن 3000 كيلومتر.

وحقق الباحثون سرعات لم يسبق لها مثيل باستخدام تقنية الألياف الضوئية المتقدمة مع ألياف بصرية رباعية النواة بقطر خارجي قياسي يبلغ 0.123 ملم للاختبار، تكفي لنقل 10 آلاف فيلم عالي الدقة بحجم حوالي 4 جيجابايت لكل منها في ثانية واحدة فقط.

تكنولوجيا الإنترنت الجديدة أسرع بـ7 ملايين مرة


بحسب التقارير، يحطم هذا الاختبار الجديد الرقم القياسي السابق لسرعة نقل البيانات البالغ 178 تيرابايت في الثانية، والذي سبق أن حققه فريق الباحثين في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبريطانيا خلال عام 2020.

وتعد سرعة نقل البيانات الجديدة، السرعة أسرع بنحو 7 ملايين مرة من متوسط ​​سرعة الإنترنت في الولايات المتحدة، وتعتبر أيضا أسرع بـ 24 مليون مرة من متوسط ​​السرعة في دولة الهند.

واستعرض العلماء نتائج البحث في المؤتمر الدولي للاتصالات الألياف الضوئية التكنولوجيا الضوئية الجديدة، حيث استخدم هذا النوع من التقنية لمد الإشارة لأكثر من 3000 كيلومتر مزيج من مضخمات الألياف المخدرة من الإربيوم والثوريوم.

وتستخدم تكنولوجيا الإنترنت اليابانية الجديدة، لتوجيه البيانات عبر كابل ألياف ضوئية رباعية النواة مزدوجة، تنقل البيانات عبر أربع أنابيب من الألياف الضوئية بدلا من أنبوب واحد كما هو معتاد حاليا.

انترنت سرعة إنترنت تكنولوجيا اليابان الألياف الضوئية سرعة الإنترنت

موضوعات متعلقة

بسعر خيالي.. عرض قبعة نابليون للبيع فى مزاد على الإنترنت.. صور

بمبلغ خيالي.. مخترع شبكة الويب يبيع البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت في مزاد

خسائر بالجملة .. تعطل عشرات المواقع العالمية وانقطاع الإنترنت

انتحال الصفة والابتزاز.. تعرف على أبرز بلاغات جرائم الإنترنت

ترشيحاتنا

مستقبلك أو ابنك.. سبَّاحة تشكو من رفض حضور ابنها أولمبياد طوكيو

شيخ الأزهر يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

بمناسبة الحج.. رسالة من رئيس البرلمان العربي للملك سلمان وولي العهد

منتخب إسبانيا لكرة اليد يشارك الفراعنة في التدريبات

وزيرة البيئة: نبذل كافة الجهود الممكنة لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مش عاوز اتجوزها.. إخلاء سبيل شاب من المنوفية استولي علي 90 الف جنيه من سعودية

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ