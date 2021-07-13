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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رئيس جوجل يعلن تعرض الإنترنت المفتوح لهجمات حول العالم

سوندار بيتشاي
سوندار بيتشاي

قال رئيس شركة «جوجل» سوندار بيتشاي إن الإنترنت المجاني والمفتوح يتعرض للهجوم في عدة بلدان حول العالم.


والإنترنت المفتوح هو مصطلح يعني توفر المعلومات للجميع عبر الإنترنت وبشكل مجاني.
وفي مقابلة مع شبكة «بي بي سي» البريطانية، قال بيتشاي: «نحن ندافع بفخر عن الإنترنت المفتوح وحرية التعبير. وأعتقد أن الإنترنت المجاني والمفتوح هو بمثابة قوة هائلة تعمل على تحقيق الخير للبشر. هذا أمر مفروغ منه».


وأضاف: «الآن، تقوم العديد من البلدان حول العالم بتقييد تدفق المعلومات وترسم حدوداً أكثر صرامة فيما يتعلق بهذا الأمر. فعلى سبيل المثال، لا يتوفر أي من منتجاتنا وخدماتنا الرئيسية في الصين».
وتابع: «آمل أن تكون هناك أصوات قوية في مختلف أنحاء العالم للدفاع عن حرية التعبير وتدفق المعلومات بطريقة حرة ومفتوحة. الشركات الكبرى تقوم بذلك في الأغلب، وأنا أفتخر بقيام (جوجل) بالدفاع عن الإنترنت المفتوح».


علاوة على ذلك، وصف بيتشاي الذكاء الصناعي بأنه «أعمق التقنيات التي ستطورها البشرية وتعمل عليها على الإطلاق»، قائلاً إن أهميته لا تقل عن أهمية النار والكهرباء، وإنه يوماً ما سيجعل البشر أكثر إنتاجية مما كنا نتخيله في أي وقت مضى.

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