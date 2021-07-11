الصحة تعلن رابط التقديم أونلاين لمدارس التمريض

أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن التقديم بمدارس التمريض التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن طريق الإنترنت، أونلاين فقط.

تقديم مدارس التمريض التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

وأضاف المصدر، أنه لن يكون هناك تقديم ملفات ورقية بالمدارس إلا بعد القبول على الإنترنت، وذلك للقضاء على التزاحم، و مواجهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأفاد المصدر، بأن التقديم مجانا بدون اي مصاريف، ولن يلتفت إلى أى طلبات تقديم تسلم باليد أو في المدارس، التقديم فقط من خلال الموقع.

تمريض

وأوضح المصدر، أن القبول طبقا للتنسيق ولأعلى المجاميع ممن ينطبق الشروط عليهم ويجتازوا الاختبارات

وأضاف المصدر، أن التقديم يتم من خلال رابطين، أحداهم مخصص بأبناء الشهداء (الجيش / الشرطة /الجيش الأبيض).

https://forms.gle/1LHjgUAg67963CwbA

والثاني لباقي الطلبه.

https://forms.gle/AXXqCEUteydELxdn6

وأفاد المصدر، بأن المحافظات التي بها مدارس تمريض، و تابعه لهيئه المستشفيات والمعاهد التعليمييه فقط، هي:-

القاهرة

الجيزة

القليوبية

الشرقية

الاسماعيلية

المنوفية

البحيرة

الإسكندرية

سوهاج

قنا



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ