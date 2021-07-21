قلب الكوكو ..شاب يغازل حبيبته علي جدران محطة قطارات بقطور.. صور

علي طريقة غير مألوفة في ثاني أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الغربية، حرص شاب علي مغازلة حبيبته بكتابة عبارات تعبر عن عاطفته اتجاه حبيبته بخط باللون الأحمر علي جدران محطة قطارات سكك حديد قرية سجين بمركز قطور، جاء أهمها " قلب الكوكو .. احبك عشق الهوي والروح" .



استنكر أهالي قرية سجين بمركز قطور ذلك الأسلوب كونه يتعارض مع مبادئ ومعايير أصول أسر وعائلات القرية التي يعد أبنائها من خيرة مشايخ الأزهر والأوقاف وأساتذة بأفضل جامعات المصرية .



و طالب أهالي قرية سجين بمركز قطور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بضرورة تكليف مسئولي الوحدة المحلية بإزالة تلك العبارات الخادشة للحياء والمدونة بمحطة قطارات السكك الحديدية في قرية سجين بمركز قطور حفاظا علي المظهر العام أخلاقيا .



من جانبه أكد محافظ الغربية على إلغاء كافة الإجازات للشركات والخدمات والجهات خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وخاصةً من السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق مدن ومراكز المحافظة للحد من فيروس كورونا.

وأشار محافظ الغربية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بنسب الإشغال ( ٧٠٪؜) المصرح بها في المطاعم وأماكن الخدمات والمتنزهات ، كما تم التأكيد على المنع النهائي لتقديم الشيشة بالمقاهي.

IMG-20210721-WA0071

IMG-20210721-WA0072

IMG-20210721-WA0073