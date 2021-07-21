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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة تامر حبيب لـ شريهان بعد مشاركته في «كوكو شانيل»

شريهان وتامر حبيب
شريهان وتامر حبيب

كشف المؤلف تامر حبيب عن سعادته بالمشاركة فى مسرحية “كوكو شانيل” للفنانة شريهان، وذلك بعد أن شارك فى العرض المسرحى كممثل.

 

ونشر تامر حبيب صورة تجمعه بـ شريهان خلال العرض المسرحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلاً: “عندما يتحقق الحلم، شكرا الباجورى لتحقيق حلمي، وشكرا شريهان  لكونك حلمي اللامع”. 

 

كوكو شانيل مسرحية من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وقد تم  عرضها  على منصة شاهد VIP، خلال الساعات الماضية، وشارك فى بطولتها هانى عادل وإنجى وجدان وسمر يسرى.

شريهان وتامر حبيب 

مسرحية “كوكو شانيل” والتى عادت من خلالها شريهان الى مجال التمثيل مرة أخرى، ظهرت بشكل مبهر من حيث عناصرها الفنية، وعلى رأسها الاستعراضات والديكور والملابس والتصوير الذى استغرق عدة أيام.

 

العمل شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب شريهان على رأسهم إنجى وجدان، هانى عادل، سمر يسرى، إيمن القيسوني، حنان يوسف، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة إلى ظهور آسر ياسين فى دور صحفى أمريكى ضيف شرف.

 

وأدت الفنانة شريهان العديد من الاستعراضات التى أظهرت لياقتها الفنية، وكأنها ممارسة لها طيلة تلك السنوات ولم تنقطع.

 

تفاصيل مسرحية العرض المسرحى:
 

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول.

 

ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

 

يصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسئولاً عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله “الفيل الأزرق” و"ولاد رزق" وغيرها من الأعمال.

 

في المونتاج يتولى المهمة المونتير أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق موكب المومياوات أيضاً، وهو مونتير يرتبط بأهم الأعمال في السينما المصرية مثل الفيل الأزرق وما وراء الطبيعة وفي كل أسبوع يوم جمعة وغيرها.

 

كذلك يضم فريق عمل المسرحية مصمم الرقصات هاني أباظة الذي وقف وراء تصميم استعراضات موكب المومياوات، وكان قد تعاون مع شريهان في موسم شهر رمضان الماضي.

 

وبالإضافة إلى فريق الموكب، يضم فريق عمل كوكو شانيل أسماءً مهمة خلف الكاميرا والمسرح، منهم مصممة الأزياء ريم العدل التي تضم أعمالها تصميم أزياء في كل أسبوع يوم جمعة وواحة الغروب وشيخ جاكسون واشتباك.

شريهان تامر حبيب المؤلف تامر حبيب مسرحية كوكو شانيل كوكو شانيل

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