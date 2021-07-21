مستقبلك أو ابنك.. سبَّاحة تشكو من رفض حضور ابنها أولمبياد طوكيو

قبل ساعات قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، أدانت سبّاحة إسبانية رؤساء أولمبياد طوكيو بعد أن زعمت أنها مُنعت من إحضار طفلها معها إلى قرية الرياضيين.

قالت "أونا كاربونيل" 31 عامًا، كابتن فريق السباحة الإسباني، إنها اضطرت للاختيار بين حلمها وابنها كاي البالغ من العمر 11 شهرًا بسبب القواعد الصارمة المعمول بها في الدورة الأولمبية الحالية في ظل وباء فيروس كورونا.

أشارت "كاربونيل" التي كانت مناصرة قوية للرضاعة الطبيعية منذ ولادتها العام الماضي، إلى أنها تريد الاستمرار في إطعام كاي أثناء المنافسة لكنها مُنعت من ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يُزعم أن رؤساء الألعاب الأولمبية أخبروا "كاربونيل" أن ابنها كاي سيضطر إلى البقاء في فندق بعيدًا عن قرية الرياضيين مع والده وسيتعين عليها زيارتهم لإجراء وجبات الطعام، وخرق احتياطات فيروس كورونا المستجد التي تحافظ عليها هي وزملاؤها في الفريق.

فيما عبرت عن غضبها على “إنستجرام” بأن القواعد تجعله 'غير متوافق مع الأداء في الألعاب الأولمبية وكون عائلتك أفضل ما يمكن أن يكون".

واضطرت اليابان إلى إجراء تغييرات جذرية على الطريقة التي تُدار بها أولمبياد طوكيو، حيث يسافر حوالي 50000 رياضي ومدرب وموظف ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لحضور الألعاب في خضم الوباء.

استثناءات من الإغلاق الصارم للحدود في اليابان - والذي يحظر جميعًا - باستثناء القادمين من الدول الأجنبية - تم السماح به للرياضيين وموظفيهم.

يبدو من وصف كاربونيل أن رؤساء طوكيو كانوا على استعداد لتقديم استثناء إضافي لكاي وشريكه بابلو، لكنهم كانوا سيضطرون إلى الحجر الصحي في فندق بعيدًا عن مكان إقامة الرياضيين.

تم وضع جميع المنافسين في أماكن آمنة من فيروس كورونا "كوفيد-19" ، مما يمنعهم من الاتصال الخارجي باختبارات متكررة وفحوصات درجة الحرارة لضمان عدم انتشار كورونا ومنع الناس من المنافسة.

ومع ذلك، شعرت كاربونيل أن المنظمين لم يقطعوا شوطا كافيا لاستيعاب الأمهات الجدد في خططهم، وأضافت: "عندما أنجبت كاي ورأيت أنني أصبحت لائقة وأنني قادرة على الوصول إلى دورة ألعاب طوكيو، كان أول شيء فعلته هو السؤال عما إذا كان بإمكاني اصطحابه لأنني كنت أرضعه، وقالوا لي لا".

على مدى أسابيع، نشر بعض الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الاضطرار للاختيار بين الرضاعة الطبيعية والتوفيق الأسري والألعاب الأولمبية.