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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حارس الأسد الأبيض بحديقة الحيوان:صحته جيدة وبيته نظيف ولا داع لإثارة الجدل

صدى البلد

تختلف أنواع الأسود بحديقة الحيوانات حيث أنها تتعدد بين الأوربية والأفريقية وغيرها وتعتبر من أنواع الأسود المنقرضة حول العالم هي الأسود البيضاء التي تحتوي حديقة الحيوان علي واحد منها.

 

رصدت عدسة موقع صدى البلد تهافت الزائرين حول الأسد الأبيض بعرينه الخاص بجانب باقي الأسود في المكان المخصص للعرض.


وقال "محمد أحمد" الحارس الخاص للأسد الأبيض حسين البالغ من العمر 11 عاما في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: يعتبر الأسد الوحيد الأبيض في مصر ويعد من الأسود المنقرضة التي يأتى جميع سكان مصر لرؤيتها.


ونوه محمد أحمد الى أنه يتناول ستة كيلو من اللحوم بشكل يومي ثلاثة من لحوم البقر والجاموس وثلاثة أخرى من لحوم الحمير والأحصنة ماعدا يوم الجمعة الذي يعتبر صياما له نظافة لبطنه من العفن الذي تسببه اللحوم النيئة.

 

وأكد الحارس أن الأسود البيضاء من أطيب أنواع الأسود الموجودة بالحديقة حيث أنها أقل شراسة بالرغم من شكلها الذي يظهر عكس ذلك.

 

ولفت "محمد" الى أنها تدرب بشكل مستمر مع متخصصين ،نافياً ما كتب منذ فترة عبر المواقع الصحفية عن سوء الحالة الصحية لـ "حسين " ،مؤكداً علي أنه يتمتع بصحة جيدة وأن المكان الخاص به نظيف.

 

واختتم بنصيحة للزوار الذين يحاولون إثارة غضب الأسود برش المياه وغيرها من المخالفات قائلاً"الأسود أكتر حاجة بتخوفها الميه وبتثير غضبها بلاش تضايقوها عشان إحنا بنتعب علي ما بنهديها  عشان تقدروا تشوفوها".

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