شوشة: رفع مخلفات الأضاحي حفاظا على البيئة في سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي ضرورة رفع القمامة ومخلفات ذبح الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحي للحفاظ علي البيئة من التلوث ومنع انتشار الذباب بسبب جلدة الأضاحي والعمل علي التخلص من جلود الأضاحي في أماكن بعيدة عن الكتلة السكنية.

وقال المحافظ، إن أعمال النظافة ورفع مخلفات ذبيح الأضاحي متواصلة من خلال مجموعات العمل من شركة النظافة والمدن والأحياء، حيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخاصة مدينة العريش العاصمة.



تكثيف الحملات :

أكد المحافظ تكثيف الحملات اليومية من خلال رؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة لتنفيذ التوجيهات الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين.

وشدد المحافظ على موافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير دورى عن الأحداث كل ساعتين، تمهيدا لإبلاغ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والإبلاغ الفورى لأى مخالفات أو أزمات يتم رصدها في حينه، لافتًا إلى عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي أو بلاغات حتي اللحظة.

