عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد تتصدر تريند تويتر بعد اعتزالها الإعلام.. والجمهور: ربنا يصلح حالك

صدى البلد

تصدر اسم الإعلامية ريهام سعيد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب إعلانها خبر اعتزالها مزاولة مهنتها كإعلامية.

وعقب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على الخبر، ما بين مؤيد ومعارض، وأصبح الهاشتاج في الأكثر تداولا عبر تويتر.

يذكر أن، الإعلامية ريهام سعيد، فاجأت متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، بمنشور، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي.

ريهام سعيد تعتزل الإعلام

وبدأت ريهام سعيد منشورها: «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015؛ لأني حسيت إن صاحب بالين كداب، وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة، عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام، رجعت أمثل تاني، وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزه تمثل". 

تعبت وفكرت كتير


وأضافت ريهام سعيد: «كنت عارفة إني عشان أخد مكان كممثلة؛ لازم أسيب الإعلام، زي- مع حفظ الألقاب- داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني" وغيرهن، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها». 
وكانت قد وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 
وكتبت ريهام سعيد، تعليقا على الصورة: "الصحة بجد اهم من اي حاجة.. اوعي تحرق في اعصابك عشان ناس ماتستاهلش واوعي تضيع كل وقتك في الشغل لو الصحة راحت ولا حاجة وولا حد هاينفعك. 
وأضافت ريهام سعيد: "اد ايه بندم اني اهملت في صحتي عشان شغلي.. ربنا يشفي كل مريض.. ولكل واحد ظلمني وتسبب اني زعلت بجد انا مش مسامحاك ومختصماك يوم القيامة".
يذكر ان محكمة الجنح بالجيزة، أحالت الدعوي المقامة من المحامي شعبان سعيد موكلا عن الإعلامية ريهام سعيد والتى يتهم فيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالسب والقذف، إلى النيابة العامة لإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة وهو الأمر الذى أعاد للأذهان قصة الأزمة التى أثيرت بينهما.
فى وقت سابق وجهت الإعلامية ريهام سعيد  الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركز إثر خطأ طبي وللإعلامية إيمان الحصري والإعلامي وائل الإبراشي .
وكتبت ريهام سعيد ل ياسمين عبد العزيز  عبر حسابها بانستجرام  :يارب ياب قومها يارب ورجعها بيتها.
كما طلبت الدعاء  للاعلامية إيمان الحصري والإعلامي وائل الإبراشي قائلة :يارب ترجعوا و تقوموا بألف سلامة .

أزمات ريهام سعيد اخبار ريهام سعيد اعتزال ريهام سعيد تصريحات ريهام سعيد ريهام سعيد صور ريهام سعيد

ترشيحاتنا

أوروبا والصين البداية .. حياة ملايين البشر في خطر

الإفتاء: حياة كريمة تساهم ببناء الإنسان.. ويجوز إخراج الزكاة لها.. فيديو

تبعات الفيضانات الكارثية في ألمانيا.. تخصيص 400 مليون يورو لإعادة الإعمار

الحكومة الروسية تؤكد ضرورة تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا بنسبة 80% حتى نوفمبر

أمريكا: سنفرض عقوبات إضافية على تركيا .. ونرفض حل الدولتين في قبرص

خطر جديد.. الهند تعلن عن أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

اختناق ومخدرات وعلاقة حميمية.. تفاصيل وفاة شاب وصديقته داخل سيارة

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

حارس نادي الزمالك يتعرض لحادث سير

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة جديدة مع بريطانيا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ظهور أول حالة كورونا في البعثة المصرية بطوكيو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

فيديو

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

كشف لغز الفيديوهات .. شاب يعيش وحيدا في 2027

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ