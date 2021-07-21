وقف التعاقد مع هؤلاء.. الزمالك يضع شروطا في الصفقات الجديدة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى برئاسة حسين لبيب، رفضت ترشيحات بعض الوكلاء بالتعاقد مع لاعبين من دوري الدرجة الثانية.



واكد المصدر أن لجنة النادي الأبيض وضعت مواصفات وشروطا محددة في الصفقات الجديدة، وعلى رأسها أن يكون اللاعب الجديد يمتلك خبرات، ولديه قدرة على الإضافة للفريق الأبيض.



يأتي هذا في ظل المنافسات الصعبة التي يخوضها الزمالك في كافة البطولات سواء المحلية أو القارية، وهو ما يلزم التعاقد مع لاعبين لديهم القدرة على اللعب تحت ضغوطات.



ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الجاري على الترتيب.



وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم ٢ أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٦ أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري