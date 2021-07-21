وقف التعاقد مع هؤلاء.. الزمالك يضع شروطا في الصفقات الجديدة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى برئاسة حسين لبيب، رفضت ترشيحات بعض الوكلاء بالتعاقد مع لاعبين من دوري الدرجة الثانية.
واكد المصدر أن لجنة النادي الأبيض وضعت مواصفات وشروطا محددة في الصفقات الجديدة، وعلى رأسها أن يكون اللاعب الجديد يمتلك خبرات، ولديه قدرة على الإضافة للفريق الأبيض.
يأتي هذا في ظل المنافسات الصعبة التي يخوضها الزمالك في كافة البطولات سواء المحلية أو القارية، وهو ما يلزم التعاقد مع لاعبين لديهم القدرة على اللعب تحت ضغوطات.
ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء غزل المحلة.
ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الجاري على الترتيب.
وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم ٢ أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٦ أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري