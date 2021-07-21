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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زعلت مني عشان الكلمة دي.. راغب علامة يكشف سبب غضب فيفي عبده

الفنان راغب علامة
الفنان راغب علامة

قال الفنان راغب علامة، إن وجدي الحكيم تحدث إليّ وأكد لي أنه في حاجة إلى وجودي  في حفل في أضواء المدينة، وبالفعل قمت بالحضور وقمت بأداء أغنية “قلبي عشقها” وتفاعل معي الجمهور وأحد المنتجين قال لي “ مبروك عليك الـ 60 مليون” واستوعبتها بعد ذلك نسبة إلى عدد شعب مصر خلال هذا الوقت.

 

وأضاف علامة خلال لقاء له لبرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون” أن  حلمى الأكبر خلال بداية مشواري الفني  "إنى آجى مصر".

 

وتابع الفنان راغب علامة، أن “الفنانة فيفي عبده زعلت منه  في إحدى الحفلات التي قام بالغناء فيها بعد أن قال لها  ”يا فيفى إنتى وردتنا فهى سمعتنا إنتى والدتنا"، وقال "زعلت، بس فهمتها بعد كدة وقلتلها أنا بقول وردتنا".

 

راغب علامة وابنه يتجولان بـ الدراجة في اليونان

 

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورًا تجمعه بنجله خالد من رحلتهما، لـ"اليونان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر الثنائي وهما يتجولان بـ الدراجة في شوارع اليونان،  وعلق راغب علامة :"الحياة البسيطة هي حياة سعيدة يوم ركوب الدراجات معkhalidalama  louaialama في عداد المفقودين".


ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي جديد له في الإمارات يومي 15 و16 يوليو المقبل، وفى ذات الوقت يستعد لطرح كليب جديد بعنوان «كان غيرك أشطر».


تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الاسبوع الماضي، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.

 

 

راغب علامة فيفي عبدة الفنان راغب علامة اليونان الفنانة فيفي عبده

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