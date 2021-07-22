نشرة أخبار محافظة البحيرة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

محافظة البحيرة

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة أخبار اليوم الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ ، والتي نستعرض فيها أهم الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة على مدار اليوم.

ذبح ٨ عجول وتوزيعها مجاناً

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

أشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وفي نفس السياق صرح أحمد عبد المحسن مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أن تم ذبح صباح ثاني أيام عيد الأضحى ٨ عجول وتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم ذبحه ١٩ عجل، مشيرًا إلي أن تم إختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري .

و أشاد محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصةً جمعية الأورمان دورها ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم .

تحرير ٣٦ محضر للمخابز المدعمة المخالفة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ومحلات المواد الغذائية لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في نطاق مراكز (رشيد، كوم حمادة، غرب النوبارية، أبو حمص، وادى النطرون).

وأسفرت الحملات عن الآتي :-

- تحرير ١٧ مخالفة تموينية من بينهم محضرين نقص وزن في الرغيف المنتج، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن سعر و وزن الرغيف و مواعيد التشغيل، و١٠ محاضر توقف عن الإنتاج.

- تحرير ٥ محاضر نقص وزن في الرغيف الواحد و محضرين مواصفات وعدم نظافة أدوات العجين .

- تحرر ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن في الرغيف المنتج ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومحضر ضد مخبز آخر لعدم نظافة أدوات العجين.

- ضبط مخبزين قاموا بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ٢٠ و٢١ جرام عجز في الرغيف

- ضبط ٣ مخابز تقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن يتراوح ما بين ٩ جرام إلى ١٠جرام .

- تحرير ٤ محاضر غلق بدون إذن رسمي محضر نقص وزن ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم إعلان عن مواعيد العمل .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مراجعة المعديات النهرية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

وفى نفس السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز ( كوم حمادة إيتاى البارود والمحمودية وشبراخيت ورشيد والرحمانية ودمنهور) بمتابعة أعمال المعديات والمراسي نطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.