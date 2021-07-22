محافظ بني سويف: نتابع منع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

محافظ بني سويف يشدد على المتابعة المستمرة لعدم استغلال أجازة العيد في القيام بالتعدى على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة منع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية ، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وعرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى إزالة16 حالة تعد "في المهد" على مساحة 16 قيراطاً بمركز الواسطى، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة وإدارة الواسطى.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك ، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.