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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

طفلة
طفلة

أطلق علماء الآثار اسم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات على اكتشاف عمره 220 مليون عام داخل متحف كارديف البريطاني،  لآثار أقدام ديناصور عثرت عليها الطفلة خلال نزهة مع عائلتها على أحد الشواطئ فيما وصفه الخبراء بأنه أحد أكثر الاكتشافات إثارة للإعجاب في المملكة المتحدة منذ عقد كامل.

 

عرض متحف كارديف الوطني البريطاني الاكتشاف التاريخي لآثار أقدام الديناصور في معرض يحمل اسم الطفلة "Lily's Fossil Footprint"، مع دعوة الفتاة الصغيرة وعائلتها إلى الافتتاح كضيوف شرف.

 

قصة العثور على أقدم آثار ديناصور بواسطة طفلة

 

عثرت الطفلة «ليلي وايلدر» على الأثر الذي يبلغ عمره 220 مليون عام بينما كانت تمشي مع والدها ريتشارد البالغ من العمر 47 عامًا في خليج بيندريكس بالقرب من باري في ويلز، وصرخت: "انظر أبي ماذا وجدت؟".

 

أشاد علماء الآثار به باعتباره أكثر آثار أقدام الديناصورات إثارة للإعجاب التي تم العثور عليها في المملكة المتحدة في العقدين الماضيين وذات أهمية دولية، سيساعدهم على فهم أفضل لكيفية مشى صغار الديناصورات.

 

عندما وجدت ليلي الاكتشاف التاريخي بين الصخور في وقت سابق من هذا الشهر، تقول والدتها سالي: "لم نكن متأكدين من أن الحفرية حقيقية، لكنني كنت أعرف أن الكثير من آثار الديناصورات قد تم العثور عليها على طول ذلك الساحل من قبل، فقررت سؤال خبير".

 

لقد وجدت صفحة التعريف الأحفوري على فيسبوك ونشرتها هناك وأصيب الناس بالجنون بمجرد رؤيتها، "لقد كان كل شيء مثيرًا للغاية، فالاكتشاف غير مسبوق".

 

أبلغ الوالدان المسئولين في بريطانيا عن الاكتشاف، وتمت إزالته بشكل قانوني في وقت سابق من هذا الأسبوع ليتم دراسته من قبل علماء الآثار وعلماء الحفريات في المتحف الوطني بـ كارديف.

 

وأشاد الخبراء باكتشاف ليلي لآثار الديناصور الذي يبلغ طوله أكثر من 10 سم ويعتقد أنه مولود لديناصور يبلغ طوله 75 سم وطوله 2.5 متر.

 

يصف الخبراء صغير الديناصور على أنه كان نحيفًا ويمشي على قدمين خلفيتين، ويصطاد الحيوانات الصغيرة والحشرات.

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