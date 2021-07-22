لمواليد 22 يوليو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم 22 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة جريئة ومحبة للتميز. "

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مولود 22 يوليو أنت أيضا موهوب وتبحث عن المثالية، وتبدو مستعدا للعمل من أجل الآخرين، لكن تحكم في طبيعتك الانفعالية.".

نصيحة لمواليد 22 يوليو

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 22 يوليو قائلة:" عام ٢٠٢١ يعتبر مناسبا لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه."