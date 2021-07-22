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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تصدرها قائمة المبيعات.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا في مصر

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

اعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك- AMIC ، من خلال تقرير حديث عن نمو جيد في مبيعات السيارات المصنعة في تركيا والمصدرة الي مصر خلال الفترة الماضية. 

 

وقالت التقارير أن نمو السيارات التركية المنشا وصل الي 12.300 ألف سيارة في الفترة من يناير الي مايو 2021 بينما كانت المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي بواقع 10.600 ألف سيارة. 

وجاءت زيادة السيارة بقرابة 2000 سيارة في تلك الفترة بنمو تجاوز 15% ، وتصدرت السيارة طراز تويوتا كورولا المركز الاول لهذه القائمة بـ أكثر من 7000 سيارة .

 

 مواصفات تويوتا كورولا

 

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتظهر السيارة بشكل خارجى يضم جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED وزجاج كهربائي ، و مرايات جانبية كهربائية للفئة الاولى ، و مصابيح ضباب أمامية للفئة الثانية .

اما المقصورة الداخلية فتضم عجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة للفئة الاولى و حساسات ركن خلفية للفئة الثانية .

 

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP .

اما عن اسعار السيارة تويوتا كورولا فى السوق المصرى :   

- مانيوال / ACTIVE 2022 بسعر 295,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 325,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ACTIVE+ 2022 بسعر 328,500 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 360,000 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT + 2022 بسعر 363,600 جنيه.

- أوتوماتيك / سمارت 2022 بسعر 385,000 جنيه.

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2022 بسعر 405,000 جنيه.

- أوتوماتيك / GR 2022 بسعر 445,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ELGANCE 2022 بسعر 460,000 جنيه .

- أوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2022 بسعر 576,000 جنيه.

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2022 بسعر 616,000 جنيه.

مجلس معلومات سوق السيارات أميك تويوتا كورولا تويوتا كورولا

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