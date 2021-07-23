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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

٦ نصائح للتعامل مع حدوث عطل بسيارتك على الطريق

عطل بسيارتك علي الطريق
عطل بسيارتك علي الطريق

في بعض الأحيان تتعرض السيارة للتعطل أثناء سيرها على الطريق، ومن ثم يتوجب على قائد السيارة اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على سلامته و الركاب و السيارة و مستخدمي الطريق الآخرين.

 

وفي هذا الصدد، يقدم موقع صدي البلد الإخباري بعض النصائح التي قد تساعدك وقت تعرضك الي عطل علي الطريق :

 

1- التوقف بالسيارة في جانبًا على الطريق

اذا كان لديك فرصة تحريك المركبة لو بشكل قليل جداً، فعليك التنحي بالسيارة إلى أحد جانبي الطريق، حتي لا تتسبب في اي عوائق أو مشكلات في الطريق العام، او حدوث أي ازدحام في خطوط السير، فيجب بأقصى سرعة الوقوف اعلي أحد جانبي الطريق، لأن هذا يعتبر من فنون القيادة الجيدة لديك. 

 

2- فحص السيارة 

 يمكنك فحص حوض السيارة، لترى ما إذا كان هناك شئ غريب، ربما يكون العطل بسيط تستطيع  اصلاحه. 

 

3- منع التجمع والتجمهر من قبل المارة

عدم السماح بالتجمع والتجمهر من قبل الجميع، بخاصة في حالة حدوث أي ظرف مروري على الطريق، لا تسمح  والمشاة بأن يتوقفوا حولك أو حول العائق المروري الذي ألم بك، لأن التجمع قد يساهم في زيادة المشكلة ويسبب ازدحامًا وتصادمات أكبر. 

 

4- ضرورة عدم إظهار الخوف والارتباك

ظهور الخوف والارتباك لا يفيد الموقف بأي شي بل بالعكس يزيده صعوبة وتعقيدا، ويسبب عدم القدرة على التصرف وشرح الموقف بشكل كامل، لذلك حاول قدر استطاعتك ألا تظهر أي انفعال يوحي بالخوف جراء أي تعطل أو حادث مروري قد يصادفك. 

 

 5- الاتصال  باقرب مركز الصيانة لديك 

في حالة حدوث حادث مروري أدى لتعطيل مركبتك، فعليك التسارع في الاتصال بالمركز الصيانة ، حتى يتم تشخيص حالة سيارتك، والتعامل مع الموقف. 

 

6 - الاتصال بأحد الأشخاص القريبين

في حالة حدوث اي عطل أثناء السير علي الطريق، يمكنك الاتصال بأحد الأشخاص القريبين منك، أو أي فرد من أفراد عائلتك، لكي تقدم لك المساعدة في حل الموقف، بدلاً من انتظار سيارات التأجير المؤقت لتنقلك من مكان وقوع المشكلة.

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