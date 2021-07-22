حسين الشحات يهنئ ميدو جابر بـ حفل زفافه

هنأ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صديقة ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بحفل زفافه.



ونشر حسين الشحات فيديو لـ ميدو جابر من حفل زفافه وعلق قائلا: "ألف مبروك يا حبيبي ".



وتعادل نادي سيراميكا كليوباترا مع فريق الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء السبت الماضي.

قدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.



يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم 5 أغسطس المقبل.