المستهدف أفريقيا وأوروبا.. 411 مليون دولار حجم صادرات مصر من الطباعة والتغليف والتعبئة 2021

ارتفعت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية المصرية بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2021 لتسجل 411 مليون دولار مقارنة بـ 313 مليون دولار خلال نفس الفترة خلال 2020.

وقال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري لـ الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن المجلس يستهدف مضاعفة حجم صادراته بنسبة 100% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يمكن حدوث ذلك في وقت أقل إذا تم حل التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات.

وأضاف رئيس المجلس التصديري لـ الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أن القطاع يأتي في المرتبة الـ 6 أو الـ 7 بالنسبة لحجم الصادرات الصناعية ويحاول المجلس التقدم بهذا المركز، مشيرا إلى أن صادرات القطاع غير المباشرة تعد أضعاف المباشرة، خاصة أنه عنصر أساسي في تصدير معظم السلع من حيث التعبئة والتغليف والتي تمثل من 7-8% من تكلفة المنتج.

وعن الأسواق التي يركز عليها المجلس لزيادة صادرات القطاع، أوضح نديم إلياس أنها تتمثل في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وكذلك الدول العربية، منوها إلى أن ذلك يأتي مع منافسة شديدة من الصين والهند، لذا يجب الاستمرار في دعم الصادرات مع تحفيز الصناع.

وعن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، ذكر رئيس المجلس التصديري لـ الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية أنه يعد أفضل من السابق، خاصة في ظل الاهتمام بزيادة نسب مساندة الشحن سواء لأفريقيا أو بمساندة مؤقتة لبعض الأسواق مثل أوروبا وأمريكا، منوها إلى أن ذلك من شأنه خفض تكلفة المنتج ووصوله للجهة المستوردة بسعر تنافسي بما يعمل على زيادة الصادرات.

ونوه نديم إلياس إلى أنه يجب تعزيز ذلك بالتركيز على العملية الإنتاجية وخفض تكلفتها، خاصة أن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار يتطلب مضاعفة حجم الصادرات الحالية 4 أضعاف بما يعني الحاجة إلى مضاعفة الطاقات الإنتاجية لتوفير احتياجات السوق المحلية ومضاعفة الصادرات.

وأكد أن ذلك يرتبط بضرورة العمل على تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وحجم الطاقات التشغيلية، منوها إلى أن ذلك يتطلب استيراد ماكينات جديدة، ولكن في ظل ارتفاع التكلفة يمثل ذلك عائقا أمام المصنعين، خاصة مع تحميلها تعريفة جمركية بنسبة لا تقل عن 5%، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة.