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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لاعبنا بطل أوروبا.. أول تعليق من شوقي غريب علي تعادل مصر مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، علي سعادته بالأداء الذي ظهرت عليه عناصر المنتخب خاصة في الشوط الثاني أمام نظيره الإسباني.

 

وحسم التعادل السلبي، مباراة المنتخب المصري أمام إسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة C  ضمن نهائيات كرة القدم رجال بدورة الألعاب الأولمبية.

 

وقال غريب عقب نهاية المباراة: "الشوط الثاني الأداء كان أفضل من الشوط الأول، الخوف كان السبب في الظهور بهذا الشكل في الشوط الأول والذي نتج عنه تمريرات غير صحيحة."

 

وأضاف: "لم نخض مباريات خلال الفترة الأخيرة وهذا الأمر كان يسبب لي بعض القلق، كما أن هذه هي المرة الأولى التي شارك فيها الثلاثي الكبير معنا."

 

وأكمل: "سعيد بالأداء في الشوط الثاني، كنا نلاعب فريق بطل أوروبا ولديه الكثير من العناصر المميزة."

 

واختتم: "سوف نتابع مباراة المنتخب الأرجنتيني والأسترالي لنرى ما ينتظرنا في المباراة المقبلة."

 

مصر تحرج إسبانيا في طوكيو 

 

وخطفت مصر، نقطة ثمينة بالتعادل مع منتخب اسبانيا سلبيا في المباراة التي بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

 

وينافس  منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

 

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

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