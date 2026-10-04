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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك بدأ سداد مستحقات 4 قضايا من أموال بيع بيزيرا

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، تفاصيل تحركات نادي الزمالك لسداد المستحقات الخاصة بعدد من القضايا المتعلقة بلاعبين سابقين، مشيرًا إلى أن النادي يستخدم جزءًا من السيولة المالية التي حصل عليها من بيع البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا، في إنهاء هذه الملفات.

وقال شوبير إن الزمالك وضع جدولة لسداد مستحقات قضايا عمر فرج، وإبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا، وفرجاني ساسي، على أن يتم دفع مبالغ محددة في مواعيد متفق عليها.

وأوضح: «الزمالك بيسدد أقساط قضايا عمر فرج وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وفرجاني ساسي من السيولة المالية اللي حصل عليها من بيع بيزيرا».

وأضاف: «الزمالك كان عامل جدولة لإنهاء هذه القضايا وبيدفع مبالغ معينة في أوقات معينة، يعني مثلا معلوماتي أن في عمر فرج دفع 200 ألف دولار».

وأشار شوبير إلى أن ملف القضايا كلف الزمالك مبالغ مالية كبيرة، مرجعًا ذلك، بحسب وصفه، إلى وجود أخطاء في التعامل مع عدد من التعاقدات والعقود خلال السنوات الماضية.

وتابع: «طبعا الأرقام دي الزمالك أدبس فيها لأنه كان هناك أخطاء بشعة وغير عادية في التعامل مع كل هذه القضايا، الزمالك أخطأ أخطاء بالجملة وكلفته ملايين الملايين».

وانتقد شوبير طريقة إدارة بعض ملفات التعاقدات داخل الزمالك، متسائلًا عن أسباب تكرار خسارة النادي للقضايا المتعلقة باللاعبين والمدربين، وما يترتب عليها من التزامات مالية كبيرة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إزاي الناس عندنا لا بتعرف تكتب عقود ولا تتعاقد مع لاعبين وكل القضايا بنخسرها».

الزمالك الاهلي منتخب مصر

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