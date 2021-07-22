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الكهرباء: خطة استراتيجية لزيادة نسبة المشاركة في الطاقة المتجددة

أيمن حمزة المتحدث
أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطوير المشروعات القومية فى انتاج الكهرباء وجميع شبكات النقل والتوزيع الخاصة بها، من الأمور الرئيسية للدولة المصرية لتحقيق مركزية الطاقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مكالمة هاتفية لبرنامج "الأخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يوجد العديد من خطوط ربط الكهرباء بين مصر والعديد من الدول الأخرى، ومنها الأردن وليبيا والسودان، لافتا إلى أنه يتم إضافة بعض المهمات الكهربائية بين مصر والسودان، لزيادة القدرة من 80 ميجا وات تصل إلى 600 ميجا وات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك مشروعات ربط الكهرباء بين مصر والسعودية، وحاليا في مرحلة فحص العروض المتقدمة الخاصة بهذا الربط، ليتم تبادل 3000 ميجا وات بين البلدين، مضيفا أن الربط بين مصر والسودان يعتبر بوابة هامة جدا لربط مصر بالدول الإفريقية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه يتم وضع خطة استراتيجية لزيادة نسبة المشاركة فى الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن إفريقيا تعد قارة غنية جدا بالطاقات المتجددة، ولديها العديد من القدرات الكامنة، فنسعى جميعا مع افريقيا للاستفادة من هذه القدرات فى العديد من الأماكن التى تفتقر الكهرباء بالقارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يتم انتاج الطاقة من الطاقات الشمسية، مؤكدا أن هناك تبادل للتدريب للكوادر من الفنيين والمهندسين الأفارقة، بالاضافة إلى الاستعداد الكامل لتقديم مصر كل ما لديها من خبرات للدول الأفريقية.

وزارة الكهرباء المتحدث باسم وزارة الكهرباء المشروعات القومية السعودية الطاقة المتجددة إفريقيا

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