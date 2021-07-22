المحامين: الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث متاح حتى نهاية يوليو

قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين إن الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية من شركة مصر للتأمين والمعلن عنها في وقت سابق متاح حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوضح سليمان، في تصريح له ان الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.



وتابع أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

واشار سليمان إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

ووفقًا للعرض المقدمة من الشركة، فإن التأمين يغطي الأخطار الآتية: الوفاة بحادث يؤدى مبلغ التأمين بالكامل والعجز الكلي المستديم يؤدى مبلغ التأمين بالكامل والعجز الجزئي المستديم تطبق النسب المحددة بشروط الوثيقة والتغطية 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع .

كما أوضح العرض، أن النطاق الجغرافي داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى صرف قيمة الأجهزة التعويضية اللازمة للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى تأمينيًا بحد أقصى 2000 جنيه.