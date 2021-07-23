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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد هروبها من الحرب العالمية..قصة هيلين روثر من أكبر مصممي السيارات في العالم

هيلين روثر
هيلين روثر

كثيرا ما يعتقد أن صناعة السيارات مقتصرة فقط على الرجال، ومع ذلك استطاعت مجموعة من السيدات تقديم عدد كبير من الإنجازات على مدار السنوات الماضية،  وقامت بدور مؤثر في عالم صناعة السيارات وبعضهن نجحن في تغييرها إلى الأبد.

 

 بينما استطاعت المرأة أن تثبت قدرتها على تحقيق النجاح وإحداث تغيير حقيقي في مختلف المجالات بما فيه مجال صناعة المركبات، والذي يشتمل تاريخه العديد من النماذج النسائية التي كانت لديها الفضل في تغيير مسار و تطور صناعة السيارات حول العالم . 

هيلين روثر 

تعتبر هيلين روثر أكرنيخت واحدة من أوائل النساء اللواتي عملن كمصممات سيارات، عندما انضمت إلى فريق التصميم الداخلي لشركة جنرال موتورز. 

 

ولدت هيلين روثر في لايبزيخ بألمانيا بالتحديد في عام 1908، وقضيت تلك الفتاة طفولتها في وسط المجتمعات الإبداعية والفنية في ذلك الوقت، وقررت الالتحاق بكلية فنون جرافيك، وفي عام 1930 تخرجت بدرجة ماجيستير.

هيلين روثر

في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية، وبالكاد نجحت هيلين روثر مغادرة بلادها التي دمرتها الحرب، أقامت في مخيم اللاجئين في دولة فرنسا مع ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات. 

 بدأت حياة هيلين روثر المهنية من خلال البدء في  تصميم الرسوم التوضيحية للكتب وبدأت في تصميم إكسسوارات الموضة عبر أستوديو كونتيمبورا الخاص بها، وبحلول عام 1941، هربت روثر وابنتها مرة أخرى بعدما أطاح النازيون بالجيش الفرنسي.

 

 وكانت هي وابنتها لاجئتين لفترة وجيزة في الجزء الشمالي من إفريقيا قبل وصولهما إلى الولايات المتحدة، حتي حالفها الحظ في عام 1942، بعدما  نشوت شركة جنرال موتورز اعلان باحدي الصحف الأمريكية عن حاجتها لمصمم، وعندما رأت هيلين  الإعلان، و أرسلت مجموعتها الكاملة من التصاميم للمجوهرات والرسوم التوضيحية للكتب إلى جنرال موتورز.

هيلين روثر

  وبعد فترة قليلة عينت شركة جنرال موتورز هيلين روثر مصممة بفريق التصميم الداخلي للشركة، وتخصصت في تصميم ألوان وأقمشة التنجيد والإضاءة وأجهزة الأبواب وبناء المقاعد، علاوة علي ذلك كانت تساهم في تحديث التصميمات الداخلية لأقسام بويك. 

 

بعد ما اكتسبت هيلين خبرة واسعة من عملها في شركة جنرال موتورز قررت فتح مشروعا الخاص، لتنشيء في عام 1947 استوديو تصميم خاص بها يقع في الطابق السادس عشر من مبنى فيشر في ديترويت.

قامت روثر في الفترة ما بين عامي من 1948 إلى 1956 بتصميم  معظم التصميمات الداخلية الأنيقة لمركبات Nash، بالإضافة لعملها مع المصمم بينين فارينا على نماذج سيارات السفراء ورجال الدولة. 

صناعة السيارات السيدات المراة عالم صناعة السيارات النماذج النسائية

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