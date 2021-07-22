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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لمليون دولار.. أغرب اكسسورات عالم السيارات

لوحة سيارة ذات رقم
لوحة سيارة ذات رقم فريد

من المتعارف عليه استخدام السيارة كوسيلة لتنقل ، ولكن تلك النظرية تخالف اراء بعض الاشخاص، حيث تمثل المركبات لديهم المرآة التى تعكس شخصية صاحبها ووضعه الاجتماعي والاقتصادي. 

 

وتعد اكسسورات المركبات مثل الشخصيات المشهورة بشكل كبير ، حيث يتفنن صاحبها في ارتداء افخم المجوهرات والإكسسوارات ، والغريب بعض الشي ان هذه الإضافات عادة ، ما تكون أغلى ثمناً من بعض السيارات الجديدة نفسها . 

 

وقدم موقع كارمودي المتخصص باخبار السيارات ، قائمة تشمل بعض اغلى هذه الإكسسوارات والإضافات باهظة الثمن التي تضيف الي السيارة فخامة رائعة. 

 

و خلال السطور التالية نرصد بعض هذة الاكسسورات :

 

1- العجلات المرصعة بالماس

يبلغ حجم العجلات المرصعة بالماس 22 إنش ، وتتمتع تلك العجلات بلمسات جمالية رائعة ، والغريب بعض الشي في الامر هو ، ان هناك حارس امن لحماية هذة العجلات من عملية السرقة، وتبلغ تكلفة هذه العجلات حوالي 1,000,000 دولار أمريكي ، 15 مليون و700 الف جنيه .

 

2- ميدالية الساعة لمفاتيح السيارة

فقد قام "جيجر لوكولتر AMVOX2 ,لأدوات قياس الوقت، بتطوير عملية فتح وإغلاق السيارة من طريق جهاز إرسال صغير، حتي يمكنك من الدخول إلى سياراتك بصحبة بعض البلورات المربوطة حول معصمك. 

 

وتعد هذة الساعة اول ساعة ميكانيكية ، التى جمعت بين الفخامة والاناقة في ان واحد ، وتبلغ سعرها 34,000 دولار أمريكي اي ما يقارب مليون 500 الف جنيه .

 

3- لوحة سيارة ذات رقم فريد 

صممت لوحة سيارة تشمل رقم واحد فقط ، وقد تم بيع تلك الوحة بسعر خيالي ، و الذي وصل إلى 14 مليون دولار أمريكي اي ما يقارب 220 مليون جنيه ، وتعتبر هذه الوحة اغلي لوحة في العالم. 

 

4- مقبض ناقل السرعة المرصع بالماس

يصنع مقبض ناقل السرعة ، من الماس صناعة يدويا لذلك نجد تكلفته مرتفعة ، حيث يصاغ من 30 قيراط من الماس الحقيقي، وتبلغ قيمته 150,000 دولار أمريكي، وهذه التكلفة تعادل ثمن عدة من المركبات جديدة ، ونجد ايضا مقبض سيارة بنتلي كونتينانتيل "جي تي" المرصع بالذهب الأبيض و 30 قيراط من الماس، والذي يبلغ قيمته 165,000 دولار أمريكي  اي ما يقارب 2 مليون جنيه .

اكسسوارات السيارات سيارات اخبا وسائل النقل العجلات المرصعة بالماس

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