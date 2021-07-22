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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الأوروبي يتعهد بدعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو

صدى البلد

كشف البنك المركزي الأوروبي عن أهداف جديدة للسياسة النقدية الخميس 22 يوليو تشير إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو، تماشيا مع التزامه الحديث بتعزيز التضخم المنخفض كثيرا ولنحو عشر سنوات عن هدفه البالغ 2%.

وقال البنك المركزي قبل أسبوعين، في معرض الكشف عن إستراتيجية جديدة وهدف معدل للتضخم، إن فترات التضخم المنخفض الطويل تستلزم دعما "قويا ودؤوبا على نحو خاص"، ملمحا إلى أن التحفيز قد يستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون.

وقال البنك إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل إلى أن يصل التضخم إلى هدف 2% "قبل فترة طويلة" من نهاية أفق توقعاته مع الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى نهاية أفق التوقعات.

وأضاف أن جهود رفع التضخم ينبغي أن تتسق مع استقراره عند مستوى 2% على المدى المتوسط.

وقال بيان البنك المركزي: “قد ينطوي هذا أيضا على فترة انتقالية يكون التضخم فيها فوق المستوى المستهدف على نحو متوسط”.

البنك المركزي اسعار الفائدة منطقة اليورو التضخم البنك المركزي الأوروبي

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