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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة المشاركة.. إزالة آثار بقع الزيت من الشواطئ

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ،  الشكر ، للجهات المعنية التى قامت بالتعامل مع بقع الزيت على شاطىء بورسعيد ، حيث وجه المحافظ الشكر لوزارة الصحة ووزارة البيئة والقوات المسلحة وهيئة قناة السويس ووزارة البترول ، وذلك على سرعة الاستجابة والتنسيق مع محافظة بورسعيد لإزالة آثار بقع الزيت فور ظهورها على شاطىء بورسعيد ، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى هذا الواقعة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدهمحافظ بورسعيد مع لجنة مكافحة التلوث البيئي بوزارة البيئة برئاسة الدكتور عيد الراجحي.


واشاد محافظ بورسعيد بالتعامل الفوري والسريع مع الواقعة حتي تم إزالة آثار بقع الزيت من الشواطئ بصورة كاملة وعودة الشواطئ الي صورتها الطبيعية .

واضاف المحافظ بان الشواطئ شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها في ثالث أيام عيد الاضحي المبارك للاستمتاع بجو بورسعيد وشواطئها.

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة اتصالات مكثفة مع الأجهزة المعنية فور ظهور بقع الزيت على شاطىء بورسعيد ، وتم تشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود علي الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

كذلك قامت اللجنه المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش علي المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

 

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اعلن خلال جولتة  في ساعة مبكرة من صباح اليوم علي شواطئ بورسعيد عن انتهاء من إزالة اثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت علي الشاطي امس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة موكدا عودة الشاطي الي صورتة الطبيعية

إزالة كافة الآثار.. مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتى في بورسعيد


وأشار المحافظ بان فور تلقي البلاغ قامت المحافظة  بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي الشاطي علي امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة  ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطيء في المنطقة المذكورة

 

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