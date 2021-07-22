الهدوء يسود شوارع مصر الجديدة في ثالث أيام عيد الأضحى ..فيديو

سادت حالة من الهدوء التام في شوارع مصر الجديدة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.



ورصدت كاميرا صدى البلد خلو الشوارع من المواطنين إلا عددا قليلا من المارة والسيارات والتي اتسمت الحركة معها بالسيولة المرورية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الموافق 22-7-2021 .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن اليوم ثالث أيام عيد الأضحى يشهد انخفاض في درجة الحرارة ، ويكون الطقس ليلا معتدلا رضب علي القاهرة الكبرى وباقي انحاء الجمهورية مع اختلاف طفيف في ساعات النهار .

وتظل الرياح نشطة علي مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وهناك فرصة لأمطار خفيفة علي مناطق اقص جنوب البلاد " حلايب وشلاتين وأبو سمبل " .

