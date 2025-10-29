القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية تعيد الصحفيين إلى ارتداء ستر الوقاية

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق المكتظة بالعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه الاستهدافات التي طالت للشقق والمنازل والمباني وكذلك الطرقات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه المناطق تنتشر في الجزء الذي انسحب منه الاحتلال الإسرائيلي بموجب بنود وقف إطلاق النار، وعادت فيه الآليات وتسيطر حتى هذه اللحظة على مساحة ما يقرب من 53% من قطاع غزة، ما تبقى من هذه المساحة وهو ما يقرب من 47%، حيث تتعرض في هذه اللحظات إلى غارات جوية متتالية من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتابع: "هذا الأمر يدفع المواطنين للخوف وهو الأمر أيضاً الذي دفعنا للعودة لمثل هذه الملابس، ملابس الوقاية، والتعريف بأننا صحفيين فلسطينيين نقوم بنقل الحقيقة في قطاع غزة، نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة، والتحليق المكثف أيضاً للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع".





