قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل العثور على ضرس مسوّس في البيت دليل على السحر؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

تحدّث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن موقف تتعرّض له بعض السيدات في البيوت، وهو العثور على أشياء غير مألوفة مثل أدوات أو أغراض مجهولة، وكيف يتعاملن معها دون خوف أو وساوس، موضحًا أن هذه المواقف لا تعني بالضرورة وجود سحر أو عمل خفي كما يظن البعض.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أجاب الشيخ عن سؤال من سيدة تُدعى “رشا.ح” قالت فيه إنها وجدت في شقتها "ضرسين" أحدهما طبيعي والآخر مسوّس، وهما ليسا لأبنائها، فتساءلت إن كان ذلك دليلًا على وجود سحر؟.

وأوضح الشيخ كمال أن مثل هذه الأمور لا ينبغي تضخيمها أو الانشغال بها، فالعثور على غرض غريب أو غير معروف في البيت لا يعني بالضرورة وجود عمل أو سحر، بل قد تكون له أسباب طبيعية تمامًا، مثل أن يكون تابعًا لأحد أفراد الأسرة دون أن ينتبه، أو اختلط بالأحذية أو الأشياء القديمة دون قصد.

وأضاف أمين الفتوى أن بعض السيدات إذا وجدن شيئًا غريبًا في منازلهن يسارعن إلى الظن بأنه سحر، مشيرًا إلى أن هذا الاعتقاد خاطئ ويؤدي إلى القلق والوسوسة دون مبرر، داعيًا إلى التعامل بعقل وهدوء وعدم الخوض في أوهام لا أساس لها.

وبيّن الشيخ محمد كمال أن الإسلام وضع للمسلم وسائل واضحة للتحصين والوقاية من السحر والحسد، وهي وسائل مشروعة تحفظ القلب والبيت دون حاجة إلى الخرافات، مؤكدًا أن النبي ﷺ قال: "الصلاة نور"، موضحًا أن البيت الذي تُقام فيه الصلاة يكون عامرًا بالبركة ولا تدخله الظلمات.

وأشار إلى أن من السنن النبوية التي تحمي البيوت أيضًا المواظبة على قراءة سورة البقرة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين". 

كما أوصى بالإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، معتبرًا أنها باب عظيم للطمأنينة والسكينة وطرد كل شر عن البيت وأهله.

وأكد أمين الفتوى أن التحصين الحقيقي لا يكون بالخوف أو البحث عن أعمال السحر، بل بالثقة في الله والمداومة على الطاعات والأذكار، قائلاً إن البيت الذي يملؤه ذكر الله لا يقربه الشيطان ولا يضره ساحر ولا حاسد.

دار الإفتاء السحر التحصين الشرعي سورة البقرة الوقاية من السحر أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

ترشيحاتنا

الدعاء

آية واحدة تدل على أن الدعاء يغير القدر.. وكيل بالأوقاف يكشف عنها

علي جمعة

علي جمعة: التصوف بريء من البدع.. والإسلام لا يُحاكم بأفعال المسلمين

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد