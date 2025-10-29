قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: الأهلي أنفق 2.36 مليار جنيه على رواتب ومكافآت اللاعبين خلال 5 سنوات
ترامب: سنعيد صناعة السيارات إلى عصرها الذهبي بالولايات المتحدة
ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
خالد طلعت: الأهلي أنفق 2.36 مليار جنيه على رواتب ومكافآت اللاعبين خلال 5 سنوات

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن رواتب ومكافآت اللاعبين بالقلعة الحمراء.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أكثر من  2.36 مليار جنيه أنفقها الأهلي المصري على رواتب ومكافآت اللاعبين آخر 5 سنوات، وفقاً لميزانيات النادي المعلنة".

طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير

وفي إطار أخر، كشف الإعلامي محمد فاروق عن الطلبات المالية النهائية التي حددها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للموافقة على رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:


إدارة النادي الأهلي ترحب بخطوة بيع أليو ديانج في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 500 ألف دولار وذلك في حال تعثر مفاوضات تجديد عقده، وإصراره على الرحيل.

وأضاف:  هناك رفض تام من جانب إدارة الأهلي لفكرة بقاء ديانج لنهاية الموسم خوفاً من رحيله بشكل مجاني حيث سيصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم الجاري.

