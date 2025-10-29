قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
اقتصاد

صادرات الغزل والمنسوجات المصرية تسجل 875 مليون دولار حتى الربع الثالث من 2025

غزل ونسيج
غزل ونسيج
ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 3.4% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، لتصل إلى 875 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. وأوضح سلام أن القطاع حقق 71% من مستهدفات 2025 البالغة 1.236 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مؤكدًا استمرار الاتجاه التصاعدي المدعوم بتكامل سلاسل التوريد والتوسعات الإنتاجية.

وكشف التقرير أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته من حيث القيمة التصديرية، مسجلًا 424 مليون دولار بنسبة 48% من إجمالي الصادرات وبنمو 7%، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ194 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ129 مليون دولار (15%)، والألياف بـ123 مليون دولار (14%). وسجل قطاع المنسوجات التقنية أعلى معدل نمو بنسبة 29% مدفوعًا بزيادة الطلب على الأقمشة غير المنسوجة والمنتجات الصناعية ذات الاستخدامات التقنية.

من حيث الأسواق، احتلت تركيا المركز الأول في قائمة الدول المستوردة بإجمالي 321 مليون دولار (37% من إجمالي الصادرات)، تلتها الجزائر بـ91 مليون دولار، وإيطاليا بـ83 مليون دولار، فيما واصلت ألمانيا وتونس والمغرب تحقيق نمو مستقر. كما شهدت البرازيل طفرة تصديرية بتضاعف الواردات من المنتجات المصرية بأكثر من 100%. وبحسب التقرير، استحوذت دول آسيا (بما فيها تركيا) على 50% من إجمالي الصادرات، تلتها الدول العربية بـ23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ19%.

وأكد المهندس هاني سلام أن المجلس يستهدف رفع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مشيرًا إلى أن الربع الأخير من 2025 يشهد استثمارات جديدة من شركات دولية كبرى، إلى جانب توسعات إنتاجية لمصانع محلية، بما يعزز فرص تحقيق طفرة صناعية وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وفي إطار فتح آفاق جديدة، أوضح سلام أن المجلس يشارك في تنظيم المعرض الدولي “ديستينيشن أفريكا” يومي 12 و13 نوفمبر 2025 بالقاهرة، بمشاركة واسعة من مصدّري الأقمشة والمنسوجات لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المشترين من مختلف الأسواق. كما سيشارك المجلس بجناح مصري في معرض MIM بالمغرب خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، في خطوة تعزز التكامل الصناعي بين مصر والمغرب وتوسيع الإنتاج المشترك.

واختتم سلام بالإشارة إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 تتضمن التوسع في أسواق غير تقليدية تشهد نموًا متسارعًا في الاعتماد على الموردين الإقليميين، مستفيدًا من المزايا التنافسية لمصر كمركز إقليمي للتوريد والاستثمار في الصناعات النسيجية، وبوصفها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

