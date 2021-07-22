بصورة مع زوجته.. محمد فراج يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

قدم الفنان محمد فراج، التهنئة لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "انستجرام".



ونشر محمد فراج صورة له برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي، وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنه وانتوا طيبين يا حبايب القلب عيد سعيد علينا كلنا و على كل أهالينا و حبايبنا 🙏❤️".



وعقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، مساء يوم الجمعة الشهر الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل.



وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.



والتقط محمد فراج صورًا له مع بسنت شوقي في لقطة طريفة بعد عقد قرانهما تحت لافتة بعنوان "أنا لا أطيق الانتظار" وهي الجملة الشهيرة لشخصية "الشيخ مؤنس" التي جسدها فراج في مسلسل "لعبة نيوتن".

