الكاظمي: انفجار مدينة الصدر الإرهابي نتيجة فساد وتراكمات الأنظمة السابقة

أجرى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى مستشفى مدينة الطب للاطمئنان على جرحى التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية.

وقال مكتب الكاظمي، إن رئيس الوزراء زار ردهات الجرحى واطلع على الخدمات الطبية والصحية، ووجه بتقديم كل سبل الدعم اللازمة لشفاء جرحى التفجير الإرهابي، فضلا عن تكفل الحكومة بسفر من يحتاج منهم العلاج خارج العراق.

وأضاف الكاظمي: “التفجير الإرهابي بمدينة الصدر هو نتيجة فساد وتراكمات نحاول جاهدين إصلاحها”.

وتابع: “العراق يعيش ظروفاً استثنائية وهناك تقصير واضح في دعم القطاع الصحي خلال فترة الحكومات السابقة”.

وأردف الكاظمي مخاطبا المصابين قائلا: “أنتم أمانة في أعناقنا، وأن الإرهاب الجبان دأب على خسته في استهداف المدنيين العزّل في الأسواق”.